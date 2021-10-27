Первый вице-губернатор Гехт запуталась в показаниях к антиковидной вакцинации

Южноуральские чиновники путаются в показания к вакцинации против коронавируса. Вопрос в очередной раз обсуждался сегодня во время брифинга первого вице-губернатора Ирины Гехт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», от южноуральцев продолжают поступать жалобы: врачи не дают им вакцинироваться. Несколько подобных историй озвучили журналисты: «Титр антител ImG составляет 17,6. Медики говорят, что это высокий уровень, и отказывают в вакцинации. А на работе требуют прививочный сертификат». «Пенсионеры, тяжело переболевшие ковидом, решили вакцинироваться, но пульмонолог их отговорил».

Первый вице-губернатор, историк по образованию, Ирина Гехт осудила профессиональных медиков, назвав подобные действия преступления и заявив: «Мы прививались и при титре 16. Это не противопоказание».

Однако при разборе другой ситуации высказала прямо противоположную позицию. Так, люди, переболевшие ковидом и получившие официальное подтверждение заболевания, через 3 – 4 месяца обнаружили, что уровень антител у них низок. Они решили вакцинироваться, но получили отказ, так как полгода с момента выздоровления не прошло.

«Специалисты говорят, что 6 месяцев с болезни нужно выдержать», – подтвердила Ирина Гехт.

Отметим, что на брифинге в понедельник, 25 октября, было заявлено, что многие не могут добиться постановки диагноза «коронавирус», хотя у них присутствуют все признаки этого заболевания. Дело в том, что диагноз ставиться только при наличии положительного ПЦР-теста, а его могут взять и через 10 дней после начала заболевания (когда инфекция уже спустилась из носа и горла вниз – в легкие), и обработать еще через неделю (при неправильно хранении материала такой тест бесполезен). Чиновники признают: ложноотрицательных тестов много, но настаивают: ковид подтверждает только ПЦР. Откуда у якобы непереболевших берется высокий уровень антител, они не поясняют.

Возникает парадоксальная ситуация: те, у кого высокие титры антител ImG, но они как бы не болели, обязаны вакцинироваться, а те, кто болел официально, но титр у них низкий, – вакцинироваться не должны.

Впрочем, в минздраве Челябинской области вообще не видят никаких проблем: «Наличие или отсутствие антител не является противопоказанием к вакцинации», – заявляют в ведомстве.

Пытаясь успокоить население, чиновники заверяют: беспокоиться не о чем – перед прививкой вас обязательно осмотрят врачи. «Никто никого обследует, даже в рот не смотрят перед постановкой вакцины», – отвечают южноуральцы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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