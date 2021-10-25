В Челябинской области здоровые люди оказались опасными для общества

Жители Челябинска столкнулись с невозможностью попасть в ТРК и гипермаркеты по результатам ПЦР-теста. «Паролем» служит только QR-код. Южноуральцы находит такую ситуацию нелогичной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблему подтвердили в правительстве Челябинской области. «ПЦР мы не предусматривали», – заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Южноуральцы недоумевают: отрицательный ПЦР подразумевает, что человек здоров. По крайней мере, только при наличии положительного теста официально ставится диагноз «ковид», и только при наличии отрицательного теста человеку закрывают больничный. С другой стороны, медики уже признали, что прививка от коронавируса не защищает на 100% от заражения, и привитые могут разносить инфекцию наравне с непривитыми.

«Получается, что здоровый человек представляет опасность для общества, поэтому ему путь в общественные места закрыт, а тот, кто может быть потенциально заражен и заразен, – неопасен, – возмущаются южноуральцы. – Очень странная профилактика заболеваемости».

Впрочем, попасть в общественные места могут далеко не все привитые и переболевшие: многим QR-коды не приходят даже через несколько недель после вакцинации или выздоровления. Таких Гехт отправляет разбираться с поликлиниками и сайтом госуслуг. А челябинцы, переболевшие коронавирусом год назад, сообщают, что некоторым QR-коды пришли за месяц до окончания их действия.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.10.21

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