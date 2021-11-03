Южноуральцев поставили перед жестким выбором: либо привиться от коронавируса либо стать изгоем, которому и хлеб не везде продадут.

Как уже сообщал «Новый День», уже с понедельника без QR-кода нельзя будет попасть на любые мероприятия, где бы они ни проводились и сколько бы участников ни было, в любые учреждения, оказывающие услуги по уходу за телом, включая парикмахерские и бани, в любые учреждения физкультуры и спорта и даже продуктовые магазины, если площадь их торговых залов превышает 400 квадратных метров.

А с 1 декабря непривитым и тем, кто не переболел ковидом в течение ближайших месяцев, будет закрыт доступ в любые учреждения общепита. Ну, и нерабочие дни продлили до 12 ноября.

Общественность отмечает: «Каких-либо решений о продлении нерабочих дней в России пока не принималось – так заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. А Курская, Томская и Челябинская области уже объявили о продлении нерабочих дней. Какая-то разбалансировка между Кремлём и регионами…»

Зачем понадобились столь суровые меры? В регионе все так плохо? Но ведь федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о положительном тренде в Челябинской области? Министра ввели в заблуждение? Или вся проблема в том, что регион по-прежнему в числе отстающих по вакцинации?

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов вчера сообщил: первыми компонентом антиковидной вакцины привились 1 млн 140 тысяч 488 южноуральцев, или 42% от взрослого населения региона. Соответственно, коллективный иммунитет, который считается с учетом завершивших вакцинацию, еще меньше.

«Складывается ощущение, что следующим шагом реально будет запрет на оказание непривитым медицинской помощи, – говорят южноуральцы. – Непонятно только, как они собираются успеть всех привить. Ведь за ближайшие 3 – 4 недели нужно вакцинировать столько же, сколько за предыдущие 10 месяцев. Даже ежикам ясно, что это невозможно».

Действительно: по словам министра Семенова темпы вакцинации в регионе достигли максимума – 21 тысяча человек в сутки. Даже если эти темпы сохранятся, к 1 декабря привьют еще, максимум, 550 тысяч человек. А надо более полутора миллионов. При этом большинство вновь привитых получат только первый компонент. А, значит, они не могут рассчитывать на QR-код, как тот миллион человек, который останется непривитым.

Отметим, что в Севастополе после введения требований предъявлять QR-код на входе в заведения общепита, выручка столовых, кафе и ресторанов упала в разы, а сотрудники начали массово увольняться, переходя в более стабильные сферы. Аналогичный сценарий ждет и Челябинскую область: никто не будет держать прежний штат при прежнем уровне зарплаты, если выручка упадет – владельцам бизнеса будет просто не из чего платить сотрудникам.

Некодированные клиенты без кафе и ресторанов как-нибудь переживут, а вот без магазинов у дома – вряд ли. В Челябинской области за последние 10 лет федеральные продуктовые сети эконом-класса фактически выжили маленькие продуктовые магазины. И теперь в каждом микрорайоне есть «Магнит», «Пятерочка» или «Дикси». И для многих южноуральцев это единственные магазины, где можно купить продукты, тем более, что там, как правило, дешевле, чем в еще сохранившихся редких маленьких магазинчиках, которые не в состоянии закупать товар крупным оптом и диктовать условия поставщикам.

И получается, что полтора миллиона южноуральцев с понедельника, 8 ноября, просто не смогут купить себе еду – ведь федеральные сети предпочитают просторные помещения, и их торговые залы, как правило, больше пресловутых 400 метров.

В самом ужасном положении окажутся пенсионеры – некоторые реально не могут отходить далеко от дома, а в ближайший магазин их без OR-кода не пустят.

Перспектива вырисовывается страшная. Утешает одно: российские торговцы не сильно чтут законы, зато трепетно относятся к собственной прибыли. И чтобы ее не потерять, они обязательно что-нибудь придумают: как в Екатеринбурге, забудут про второй вход, случайно открытый, или, как в Севастополе, будут верить покупателям на слово, или... много всяких вариантов.

Но настораживает то, что губернатор и его подчиненные – случайно или намеренно – такие нюансы не учли. И это точно характеризует и квалификацию управляющей команды, и ее отношение к людям, которыми она, якобы, управляет. Принятие скоропалительных решений с непросчитанными экономическими и социальными последствиями – это уже скорее правило, чем исключение. Когда владельцы ТРЦ требовали равные условия для всех, вряд ли они, уже потерявшие часть своей прибыли, подразумевали, что нужно этой прибыли лишить и менее крупных конкурентов. Речь шла о более гибкой пропускной политике. Но ведь гораздо проще запретить всё и всем, чем думать, как развести потоки в местах массового посещения.

При этом всем уже понятно, что самым слабым звеном в борьбе с коронавирусом сегодня является медицина: южноуральцы постоянно жалуются, что не могут дозвониться до поликлиник, что не приходят на вызов участковые врачи и не приезжает «скорая», что невозможно дождаться результатов ПЦР. Из-за всего этого начало адекватного лечения затягивается, и болезнь переходит в тяжелую форму. Именно это – позднее вмешательство врачей – является причиной серьезных осложнений и многих смертей.

«Ресурсов не хватает, – признают в правительстве Челябинской области. – Врачи работают на пределе. Привлекаем даже студентов». Но кто в этом виноват? Разве не Ирина Альфредовна Гехт, которая продолжает реформировать медицину с тем же рвением, что и когда-то оптимизировала эту несчастную отрасль? Разве не Алексей Леонидович Текслер, который в принципе должен отвечать в области за все, а он тему здравоохранения вообще и коронавируса в частности почти не комментирует и даже документы не подписывает (если судить по тому, что демонстрирует его пресс-служба, – все документы всегда без подписи).

И сегодняшняя ситуация с COVID-19 в области – это демонстрация ваших управленческих просчетов, уважаемые Алексей Леонидович и Ирина Альфредовна, и вашего бессилия. Ибо только от бессилия устанавливают тотальные запреты и загоняют людей – не важно куда: поддержать пенсионную реформу, сделать выборы легитимными или уколоться.

А более миллиона южноуральцев все откладывают и откладывают прививки не потому, что они злостные антиваксеры, как еще недавно наперебой клеймили их ваши клевреты, или тупые и не понимают сути вакцинации, и даже не потому, что хотят навредить соседям или лично вам, сорвав план по формированию коллективного иммунитета. Просто они вам не верят. И все, что вы говорите, работает против вас.

Челябинск, Оксана Азарова

Челябинск. Другие новости 03.11.21

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