Южноуральцам отказывают в вакцинации от коронавируса

Южноуральцы, желающие поставить прививку от коронавируса, сталкиваются с массой проблем. И речь не об очередях, в которых можно подхватить тот же коронавирус, как и любую другую инфекцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна и первых проблем – отсутствие вакцины. Об этом заявляют те, кто решил поставить «Спутник Лайт» (используется при ревакцинации, вакцинации пожилых людей или страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями и так далее): в поликлиниках и прививочных пунктах говорят, что вакцины нет, и предлагают привиться «Спутником V». Напомним, для проведения вакцинации «Спутником V» необходимо поставить две прививки с разницей в 3 недели, а «Лайт» ставится однократно.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт признает: с «Лайтом», действительно, есть проблемы – вакцины не так много, и ее на всех не хватает. Тем более, сейчас, когда объявлена обязательная вакцинация.

Возникают проблемы и у тех, кто решил обратиться в круглосуточные прививочные пункты. Во-первых, их не так просто найти. Например, в ГКБ №8 нет никакой навигации, и пункт находят с большим трудом. А когда находят. Выясняется, что там нет вакцины: каждый день выдают ограниченное количество, рассказывают челябинцы.

Наконец, некоторым вообще отказывают в вакцинации. Такое происходит, например, с тему, у кого высок уровень антител в крови. Медики отправляют их в поликлинику за медотводом. Ирина Гехт, которая, как известно, не медик, а историк по образованию, утверждает, что высокий титр не является противопоказанием к вакцинации. И добавляет: «У нас нет медотводов».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.10.21

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