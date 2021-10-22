Южноуральцев, желающих привиться от коронавируса, отправляют в места сосредоточения больных, нежелающих – смотреть канал «Культура»

Уровень вакцинации от коронавируса в Челябинской области на сегодняшний день составляет 36,9% от взрослого населения. Но это только те, кто привился первым компонентом вакцины – таких, по словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, 995 тысяч 337.

Как уже сообщал «Новый День», в регионе введена обязательная вакцинация для сотрудников ряда сфер. С 18 октября попасть на культурные, развлекательные и спортивные мероприятия можно только после предъявления QR-код, подтверждающего вакцинацию или перенесенное заболевание. А с 30 октября без QR-кода не пустят в ТРЦ, места отдыха, организации бытового обслуживания.

Власти ставят задачу до середины декабря полностью привить не менее 80% населения. При этом данные о том, сколько человек завершили вакцинацию, поставив второй компонент, не озвучиваются. Например, сегодня Гехт сообщила только то, что на вторую прививку не явились 2,4% – этот показатель не позволяет рассчитать, сколько человек получили второй компонент, так как у многих, поставивших первую прививку, срок второй еще не подошел.

Напомним, иммунитет вырабатывается только через 3 недели после второй аппликации, и цифры первого этапа вакцинации непоказательны.

Тем же, кто отказывается ставить прививку, пытаются по максимуму осложнить жизнь. Так, переболевшим, но не зафиксировавшим это официально диагнозом в поликлинике, получить QR-код не удастся даже при условии высокого уровня антител. Это же касается тех, у кого на момент прививки или выписки не было подтвержденного аккаунта на портале госуслуг.

А людям, имеющим медотводы от прививки, Ирина Гехт определила следующую схему существования: «Магазин возле дома и канал «Культура» по телевизору».

При этом сделать прививку с 30 октября станет сложнее: поскольку в ТРЦ будут пускать только по QR-кодам и непривитые попасть туда не смогут, пункты вакцинации там закрываются. Желающим привиться Гехт предлагает обратиться в поликлинику. А там, как известно, высока концентрация больных людей с неуточненными диагнозами: даже людям, с подозрением на коронавирус предлагаются явиться на ПЦР-тест самостоятельно.

Следовательно, у прививающихся в поликлиниках велик риск подхватить инфекцию в день вакцинации.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.21

В Челябинской области свободно не более 2% «коронавирусных коек». / На Урале без QR-кода нельзя будет даже попасть в горы. / Режиссер детского киножурнала арестован за педофилию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»