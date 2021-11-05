Меры, предпринимаемые южноуральским правительством для борьбы с ковидом, не дают результата

Меры, предпринимаемые правительством Челябинской области для борьбы с коронавирусом, не дают результата.

Как уже сообщал «Новый День», с 18 октября в регионе ввели QR-коды для посещения массовых мероприятий в закрытых помещениях с одновременным количеством присутствующих более 100 человек. С 25 октября 2021 года предприятиям общепита запретили работать с 23:00 до 6:00 часов. С 30 октября по 7 ноября объявили нерабочие дни.

С 30 октября без QR-кода не попасть в ТРЦ, парикмахерские, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги. Вакцинацию проходят по 20 тысяч человек в день. А заболеваемость растет.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что за неделю ситуация с коронавирусом осложнилась в 10 регионах, включая Челябинскую область. Очевидно, что меры, предпринимаемые областными властями не работают. Однако чиновники продолжают двигаться в том же направлении: нерабочие дни (в которые почти все работают) продлили до 12 ноября, с 8 ноября без QR-кода нельзя будет попасть в любые магазины, где площадь торгового зала превышает 400 метров, а с 1 декабря – в любые заведения общепита.

Между тем, в транспорте большинство пассажиров по-прежнему ездит без масок, в поликлиниках очереди, материал для ПЦР-теста берут через несколько дней после обращения за медицинской помощью (например, к корреспонденту РИА «Новый День» пришли только на 9-ый день) и часто предлагают больным самим прийти и сдать тест, лечащихся амбулаторно никто не контролирует – и так далее, и тому подобное.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 05.11.21

В Челябинской области от коронавируса умерли еще 30 человек. / В Миассе заполыхала мэрия. / В Челябинске без отопления остались три десятка многоэтажек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»