Главного санитарного врача Челябинской области обвиняют в подтасовке фактов

В Челябинске требуют отправить в отставку главного санитарного врача области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественник Яков Гуревич обратился к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру с требованием инициировать отставку главного санитарного врача Челябинской области Анатолия Семенова, так как тот предоставил недостоверную информацию о динамике заболеваемости новой коронавирусной инфекции для обоснования кампании по принудительной вакцинации южноуральцев.

По словам челябинца, в постановлении о начале с 11 октября принудительной вакцинации в регионе указано, что в сентябре этого года в сравнении с августом заболеваемость COVID-19 выросла на 30% (на опубликованном документе, кстати, стоит синяя печать ведомства и подпись Семенова – прим. РИА «Новый День»). Однако эта информация не соответствует действительности.

«В соответствии с данными оперативного штаба Челябинской области и государственного информационного ресурса СТОПКОРОНОВИРУС.РФ, заболеваемость в сентябре сократилась на 3,5% по сравнению с августом, с 11 тысяч 489 случаев до 11 тысяч 82, даже при том, что в августе 31 день, а в сентябре – 30», – отмечает Гуревич.

Отметим, что приведенные Гуревичем цифры несколько отличаются от официальной статистики регионального минздрава, но сути это не меняет. Если сложить показатели суточной выявляемости, ежедневно публикуемые ведомством, то за 31 день августа зафиксировано 11 тысяч 516 новых случаев, а в сентябре – 11 тысяч 92. Даже если «накинуть» первый день октября (для уравнивания числа дней в сравниваемых периодах), то все равно получается меньше, чем в августе.

Между тем, публичное изложение заведомо ложных сведений лицом, занимающим государственную должность, вызвало панику среди населения и было основанием для действий, которые не были должным образом обоснованы, считает общественник.

При этом за месяц с даты издания постановления (с 9 октября по 9 ноября) заболеваемость составила 14 тысяч 407 человек, в то время как за месяц, предшествующий постановлению (с 8 сентября по 8 октября) заболели 11 тысяч 223 человека. Таким образом, заболеваемость в области за один месяц выросла на 3 тысячи 184 человека, или 28,4%, после стабильной ситуации в предшествовавшие два месяца, считает Гуревич и простит Алексея Текслера инициировать отстранение главного санитарного врача Челябинской области от занимаемой должности, приостановить действие всех распоряжений главы региона, принятых на основании постановления главного санитарного врача.

Также он требует привлечь Анатолия Семенова к административной и уголовной ответственности, исходя из особой общественной значимости его заявлений и действий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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