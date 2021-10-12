Власти начали требовать у работодателей списки вакцинированных южноуральцев

Сразу в нескольких городах Челябинской области администрации затребовали у работодателей отчета о вакцинированных сотрудниках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», после объявления о начале принудительной вакцинации сотрудников организаций, работающих в торговле, социальной и ряде других отраслей в Челябинской области, местные власти стали требовать у работодателей предоставить списки сотрудников, прошедших вакцинацию или имеющих медицинский отвод.

В Магнитогорске и Верхнем Уфалее такие списки в мэрии руководителей организаций обязали уже сегодня, 12 октября. Соответствующие объявления опубликованы на официальных сайтах и страницах администраций городов.

«Администрация обращается к руководителям предприятий и организаций всех форм собственности в сфере здравоохранения, социального обслуживания и защиты населения, торговли, транспорта, общественного питания, ЖКХ, гостиничного дела с просьбой о предоставлении данных об уровне заболеваемости и степени вакцинации среди ваших сотрудников», – гласит сообщение мэрии Верхнего Уфалея. Сделать это необходимо до 15:00.

Справки, подтверждающие вакцинацию, перенесенное заболевание COVID-19, наличие антител или противопоказаний у сотрудников затребовала мэрия

Напомним, с 11 октября в Челябинской области постановлением главного санитарного врача региона введена обязательная вакцинация работников сфер обслуживания, образования, торговли и прочих. К 11 ноября сотрудники организаций должны быть привиты хотя бы первым компонентом вакцины, к 11 декабря – пройти полный курс вакцинации. Это вызвало глухое возмущение среди южноуральцев.

Соцсети губернатора переполнены возмущенными обращениями жителей области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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