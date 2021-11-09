«Как можно лишить людей продуктов питания?!» Челябинских пенсионеров перестали пускать в продуктовые магазины

Жителей Челябинска перестали пускать в магазины – речь не о ТРЦ, а продуктовых сетях эконом-класса.

Как уже сообщал «Новый День», с 8 ноября, согласно, распоряжению губернатора Текслера, в любые магазины, площадь торгового зала которых превышает 400 метров, попасть можно только по QR-коду. Под это распоряжение попала и часть магазинов продуктовых сетей эконом-класса, таких, как «Магнит» и «Пятерочка», которые за последние годы вытеснили практически все маленькие торговые точки и стали во многих микрорайонах единственными магазинами у дома.

И теперь челябинцы, не поставившие прививки от ковида и не имеющие справки о том, что перенесли коронавирус в течение последних 6 месяцев, лишились возможности покупать там продукты.

Так, QR-коды проверяли накануне а «Пятерочке», расположенной на перекрестке улиц Свободы и Коммуны. На входе образовалась очередь из молодых людей, которые копались в телефонах, извлекая из их недр нужную информацию. Это довольно большой магазин, и покупатели, которые в торговом зале имеют возможность не приближаться друг другу ближе чем на 2 метра, вынуждены были толпиться в небольшом предбаннике, ожидая своей очереди продемонстрировать QR-код.

Отметим, что рядом расположен жилой массив, а других магазинов с широким набором продуктов, кроме этой «Пятерочки», расположенного через дорогу «Магнита» и ТЦ «Радуга», поблизости нет.

О том, что людей без QR-кода покупателей не пускают в SPAR, рассказал другой житель Челябинска, выложив в видео в соцсетях. Любопытно, что сотрудники магазина ссылались на некое «распоряжение», но толком не могли сказать, кто его подписал, и отказались вызвать полицию по требованию покупателя.

И такие случаи не единичны.

«Сегодня пошла в продуктовый магазин у дома: вход только по куар-коду. Но ведь это продуктовый магазин, я не пошла шататься по торговым центрам, в конце концов! Где я должна искать маленький магазин с нужными мне товарами, подгузниками и т.д? Уважаемая администрация, вам не кажется , что вы перегнули? Получается, я теперь даже товары первой необходимости купить не могу – мне надо поехать неизвестно куда. Всё-таки хотелось бы, чтобы администрация отреагировала, вопрос актуальный. Почему нельзя сделать исключение для продуктовых супермаркетов в жилых домах?» – недоумевает жительница Челябинска в паблике «Текслер, помоги!»

«Алексей Леонидович, Вы вообще видите что происходит?! Как можно не пустить пожилого человека в магазин за молоком и хлебом! Лично мою маму сегодня с ребенком не пустили в магазин! Разбивайте, значит, мини рынки на улицах – будем, как в 90-е, стоять в очередях за хлебом! Людям что теперь с голоду умереть, если не хочет он прививаться! Как можно лишить людей продуктов питания?! Мне лично вообще теперь все равно: елки вы там садите или набережную делаете... У людей теперь 1 задача – ПОЕСТЬ! ВЫЖИТЬ!!!

Других слов у меня нет...», – возмущается другая.

При этом южноуральцы отмечают: прежде, чем вводить такие ограничения, нужно было создать условия для вакцинации и получения QR-кодов. Однако власти этим не озадачились:

«Две недели назад записалась на прививку в поликлинику. Вчера, в назначенную дату, пошла... Со мной внук, так как детский сад работает в режиме «дежурной группы». На первичный осмотр в кабинет врача сидит 30 человек! Простите, но у меня нет желания просидеть с внуком 3 часа в небольшом помещении в период «локдаунда»! Рядом с моим домом находится «Магнит» – для меня очень удобный. Логично, что покупала я продукты там. Но со вчерашнего дня мы должны идти за продуктами в «минимаркеты»... Простите, но чтобы в чем-то ограничивать людей, вы для начала сделайте условия, чтобы было, как хочется Вам! Пока я наблюдаю лишь нарушение прав моих и внука!» – пишет третья горожанка.

Кстати, Алексей Текслер сам запретил пожилым людям удалятся от дома более чем на 100 метров и разрешил ходить только в ближайший магазин, в который, как выяснилось, многих теперь не пускают.

А жительница Снежинска выкладывает фотографии из местного МФЦ, забитого пожилыми людьми: чиновники максимально усложнили им жизнь в условиях тотального QR-кодирования.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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