По-тихому: в Челябинской области вводится обязательная вакцинация против коронавируса

В Челябинской области вводится обязательная вакцинация против коронавируса: соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

«На территории Челябинской области сохраняется высокий риск распространения коронавирусной инфекции», – отмечено в документе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре заболеваемость выросла на 30,8% по сравнению с августом, за последнюю неделю тем прироста составил 4,2%. 63% случаев зафиксировано в 4 территориях: Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Копейске.

Учитывая, что подавляющее число заболевших – это граждане трудоспособного возраста, Анатолий Семенов распорядился в обязательном порядке привить всех сотрудников в следующих сферах:

органы власти и местного самоуправления;

образование;

медицина;

торговля;

общественное питание;

общественный транспорт;

социальная защита и социальное6 обслуживание населения, в том числе организации по уходу за престарелыми;

жилищно-коммунальное хозяйство;

гостиничные услуги;

бытовые услуги, в том числе услуги парикмахерских, прачечных, химчисток и так далее;

отделения почтовой связи;

МФЦ;

финансовые организации;

организации физкультуры и спорта, ФОКи, фитнес-центры, бассейны, бани, сауны, солярии, массажные и спа-салоны;

театры, кинотеатры, концертные и выставочные залы, музеи, библиотеки, развлекательные и досуговые заведения;

организации для несовершеннолетних: детские игровые комнаты и развивающие центры, учреждения, занимающиеся отдыхом детей и их оздоровлением, присмотром и уходом за детьми и так далее.

Требование касается организаций всех форм собственности и вступает в силу с 11 октября: в течение месяца работодатели обязаны обеспечить вакцинацию сотрудников первым компонентом, до 11 декабря – вторым компонентом противоковидной вакцины.

За неисполнение работодателей будут штрафовать. При этом допускается медотвод от прививки тем, у кого есть противопоказания к вакцинации.

Интересно, что появление распоряжения Семенова никак не афишируется – его просто опубликовали на сайте регионального управления Роспотребнадзора. И даже не продублировали на сайте областного правительства.

Решение о обязательной вакцинации не прокомментировали ни первый вице-губернатор Ирина Гехт, курирующая борьбу с ковидом, ни губернатор. Последний вообще абстрагировался от пандемии и никаким образом ее с общественностью не обсуждает.

Любопытно так же и то, что распоряжение главного санитарного врача региона появилось к концу рабочего дня в пятницу, а уже в понедельник работодатели должны обеспечить его выполнение.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.10.21

В Златоусте рухнула крыша старой двухэтажки. / Смог расползается над Южным Уралом. / Крупнейшие предприятия группы ММК интегрированы в единое информационное пространство. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»