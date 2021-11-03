Жонглирование цифрами: в ухудшающейся ковидной статистике разглядели положительный тренд

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко разглядел позитивный тренд по заболеваемости коронавирусом в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с COVID-19 обсуждалась накануне на закрытом совещании министра с представителями регионов.

«В УрФО негативный тренд по заболеваемости коронавирусом и смертностью от него выявлен в ХМАО и Свердловской области. Позитивный тренд – в Челябинской и Курганской областях», – цитирует Мурашко telegram-канал «Погоны и галстуки».

Заявление довольно любопытное: официальная информация, ежедневно публикуемая региональным подразделением минздрава, не демонстрирует не только улучшения ситуации, но даже тенденции к стабилизации. В течение октября суточная выявляемость ковида в регионе выросла на 35%: с 387 до 520. И продолжает расти: в 1 день ноября выявлен уже 531 новый случай.

Разве что некую стабильность можно рассмотреть в показателях смертности: в течение месяца она колебалась от 25 до 30 человек в сутки. Но это очень высокий уровень. При том что в соседней Свердловской области, где выявляемость инфекции в 1,5 раза выше (численность населения выше на 25%), смертность колеблется в тех же пределах. Как итог: соотношение умерших и вновь заболевших 1 ноября в Свердловской области составляло 3,9%, а в Челябинской области – 5,5%.

Уровень вакцинации в обеих территориях в пересчете на взрослое население примерно одинаков: у свердловчан первый компонент поставили на 25% больше, чем на Южном Урале, но там и населения на 25% больше.

И тем не менее, министр Мурашко счел, что в Свердловской области ситуация ухудшается, а в Челябинской, наоборот, меняется к лучшему. Может быт, дело в том, что на Южном Урале в 2 раза увеличили свободный коечный фонд: если 20 октября вице-премьер Татьяна Голикова назвала регион в числе тех, где загрузка ковидных больниц превысила 95%, то вчера глава южноуральского минздрава Юрий Семенов завил, что свободны уже 10% коек. Однако одновременно были озвучены жалобы жителей области на то, что им отказывают в госпитализации даже с 30% поражения легких.

Семенов сообщил: показаниями для вакцинации являются высокая температура несколько дней (какая – не уточнил), кашель и выявленное на КТ поражение легких 30% – 35%. А потом добавил: при поражении свыше 50% точно госпитализируют. Но при таком поражении больного должны уже не просто госпитализировать, а помещать в палату интенсивной терапии. Госпитализация же показана уже при поражениях от 20% до 40%: своевременная диагностика и пребывание в стационаре в этом случае позволяют надеяться на относительно стабильное протекание пневмонии, при этом индекс фатальности у больных в этой фазе достаточно высок.

Верить в то, что в Челябинской области тормозят госпитализацию ради улучшения показателей коечного фонда, не хочется. Но не понятно, чем объясняется позитивный настрой Мурашко на фоне ухудшающейся статистики. Может быть, у него другие данные? Но тогда получается, что чиновники манипулируют цифрами и представляют недостоверную информацию либо министру, либо общественности.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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