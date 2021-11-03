В Челябинской области продолжается рост заболеваемости и смертности от ковида

В Челябинской области за сутки выявлено 539 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 112 тысяч 311 инфицированных. 5 тысяч 608 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 334).

Напомним, накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о положительном тренде в Челябинской области. При этом статистика регионального минздрава демонстрирует обратное.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 03.11.21

На Южный Урал возвращается осень. / Кипяток хлынул на улицу в Златоусте. / В Челябинске «скорая помощь» не приехала к задыхающемуся малышу. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»