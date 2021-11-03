В Челябинской области продлили «ковидные» выходные

Власти Южного Урала продлили период нерабочих дней до 12 ноября.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, по решению регионального оперативного штаба в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 продлевается режим нерабочих дней с 8 ноября 2021 до 12 ноября 2021 года включительно с сохранением за работниками заработной платы.

С 8 по 14 ноября общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистанционный режим реализации образовательных программ.

Высшим учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционный режим работы.

️Кроме того, по решению оперативного штаба на территории Челябинской области вступают в силу следующие изменения в части мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции:

QR-коды будут необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих;

с 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. метров;

после 7 ноября 2021 года и до особого распоряжения QR-коды будут необходимы для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, в которых оказывают подобные услуги;

с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года вход граждан в рестораны, кафе, столовые, бары и на иные предприятия общественного питания будет осуществляться при наличии у гражданина (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) действующего QR-кода. Мера не распространяется на объекты питания, которые оказывают услуги для работников организаций, а также пассажирам и провожающим на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов (станций).

️Изменения вступают в силу со дня опубликования распоряжения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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