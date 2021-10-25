Южноуральцы не могут добиться постановки диагноза «коронавирус», хотя у них есть все признаки заболевания

Жители Челябинской области жалуются, что не могут добиться постановки диагноза «коронавирус», хотя у них присутствуют все признаки этого заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при первом вызове врача на дом при высокой температуре, кашле, мигренях, болях в суставах и прочих симптомах всегда ставят диагноз «ОРВИ», при этом многих направляют на ПЦР-тест и КТ. Однако потом появляются проблемы: заболевание развивается по коронавирусой схеме, у кого-то КТ показывает поражение легких, но ПЦР-тест дает отрицательный результат. И в поликлиниках отказываются ставить диагноз «ковид». Ситуация не меняется, даже если пациент предъявляет результат анализа на IgM, показывающий наличие коронавируса. В итоге люди не могут получить адекватного лечения, а потом QR-код – как переболевшие.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт признала: ложно отрицательные результаты ПЦР-тестов, действительно, не редкость, но диагноз «ковид» ставится только на основе ПЦР.

Отметим, что сегодня результаты теста приходят через 8 – 10 дней после взятия материала – все это время людей лечат, в лучшем, случае от ОРВИ, и болезнь может зайти очень далеко. Есть еще нюанс: по словам медиков, биоматериал, взятый для ПЦР-теста, в замороженном виде может храниться несколько недель, а вот при плюсовых температурах – несколько часов. Сотрудники поликлиники ходят по пациентам в течение всего рабочего дня, и только к вечеру привозят биоматериалы в лаборатории. Иными словами, анализы, взятые утром, к вечеру уже не отражают реальной картины. И это тоже оборачивается для пациентов неадекватным лечением и невозможность официально подтвердить перенесенный коронавирус после выздоровления.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.10.21

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