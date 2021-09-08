Южноуральцы массово жалуются на незаконную и навязчивую рекламу «единороссов» и губернатора Текслера

Админресурс «партии власти» споткнулся о возмущение жителей Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Кунашакском районе со здания территориальной избирательной комиссии исчез предвыборный плакат «Единой России».

Гигантское полотнище с надписью «Текслер. Забота. Работа. Результат» сняли вечером вторника, 7 сентября. Произошло это после вала жалоб в социальных сетях. Так, в группе «Текслер, помоги» ВКонтакте жительница района опубликовала фото плаката, сопроводив изображение требованием убрать незаконную агитацию. «На расстоянии 50 метров от ТИК нельзя располагать рекламные предвыборные плакаты, это незаконно (Федеральный закон от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья 54, пункт 10)», – напомнила активистка губернатору основы предвыборного законодательства.

Это далеко не единственная претензия южноуральцев, адресованная губернатору и лидеру регионального списка «единороссов» Алексею Текслеру. Так, на днях к областной избирательной комиссии обратилась челябинка с требованием признать незаконной и изъять газету «Текслер – движемся вперед», распространяемую с прошлой недели.

По словам автора обращения, на страницах агитки изображены министр образования и науки области Александра Кузнецова, представитель службы протокола. Также в газете напечатаны фотографии сотрудника пресс-службы и нескольких журналистов.

Между тем, в соответствии с подпунктом «а» пункта 9.1 статьи 48 ФЗ-67, при проведении выборов использование в агитационных материалах изображений физического лица допускается только в случае использования избирательным объединением изображений, выдвинутых им на соответствующих выборах кандидатов, в том числе в составе списка кандидатов, включая кандидатов среди неопределенного круга лиц, отметила активистка. Наличие на страницах агитационного материала изображений людей, не являющихся кандидатами ЕР, челябинка считает нарушением указанного требования.

Напомним, выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Сегодня, 8 сентября, началось досрочное голосование.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.09.21

Рейсы из Челябинска в Египет возобновят 12 сентября. / В нескольких школах Южного Урала классы закрыли на карантин по ОРВИ. / Отопительный сезон в Челябинской области начался с отключения горячей воды. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»