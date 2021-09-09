«Единая Россия» заняла весь Челябинск, не оставив места оппонентам

Советский районный суд Челябинска отказал региональному отделению партии «Яблоко» в проведении пикетов под предлогом того, что весь город уже занят «Единой Россией».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 августа «Яблоко» подало в мэрию Челябинска уведомление о проведении пикетов с 3 по 14 сентября и указало в качестве желаемых мест 85 площадок. Но получило отказ.

Оказалось, что партия «Единая Россия» подала заявку на все 85 площадок на эти же даты на время с 7:00 до 22:00. Поскольку единороссы пришли на час раньше яблочников, они все площадки и получили, пояснили чиновники, уточнив, что проведение совместных мероприятий может создать угрозу безопасности. Отмети, что партия власти заявляла до 5 человек на каждой точке, представили «Яблока» собирались выводить не больше. Кому могли угрожать 10 человек, не ясно.

«Что интересно другой Советский суд, правда в городе Орёл, по аналогичному делу встал на сторону истца, и его решение прошло все три инстанции. Ибо не дело так – в открытую, без оснований заниматься самоуправством и ограничивать конкуренцию. В других районах и при совместном участии других партий стоять пока разрешают, угрозы в этом не видят, – прокомментировали ситуацию челябинские яблочники. – Решение будет обжаловано».

Челябинск, Светлана Намская

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