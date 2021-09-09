Центр Челябинска закроют для автотранспорта (Карта)

11 сентября в Челябинске перекроют центральную часть города для автотранспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на набережной реки Миасс в субботу в 22:00 состоится праздничный фейерверк в честь Дня города. Зрителям обещают 15-минутное музыкальное шоу, совмещенное с залпами салюта.

В фейерверк будут запускать на площадке напротив Краеведческого музея. В связи с этим акватория реки Миасс между мостами по улицам Кирова и Каслинская будет закрыта для перемещения. Кроме того, вводится ограничение на передвижение всех видов транспорта:

– по улице 8 Марта от Кирова до Красной с 08:00 до 23:00;

– по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до Труда с 20:00 до 23:00;

– по улице Кирова от улицы Труда до проспекта Победы с 20:00 до 23:00;

– по улице Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Российской (с учетом новой развязки) с 20:00 до 23:00;

– по Свердловскому проспекту от пр. Победы до пр. Ленина с 20:00 до 23:00;

– по улице Труда от Российской до Энгельса с 20:00 до 23:00;

– по улице Красная от пр. Ленина до пр. Победы с 20:00 до 23:00.

Общественный транспорт 11 сентября будет работать в особом режиме, график движения во все районы города после завершения фейерверка будет опубликован дополнительно.

Схемы перекрытия движения предоставлены администрацией Челябинска

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