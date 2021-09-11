День города в Челябинске: что, где, когда

11.09.2021, суббота

10:00 Челябинск – Первенство Челябинска по фехтованию среди юношей и девушек (спортивный комплекс «Лидер», Копейское шоссе, 43А)

10:30 Челябинск – Мастер-класс по созданию картины в технике string art в рамках федерального нацпроекта «Культура» (направление «Творческие люди») в серии «Семейное творчество» (ЧОУНБ, пр. Ленина, 60)

11:00 Челябинск – Мастер-класс «Осенний букет» в рамках всероссийской акции «Культурная суббота» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

11:00 Челябинск – Фестиваль исторической реконструкции «Челябинск Танкоградом нарекли» (площадка у исторического парка «Россия – моя история», ул. Труда, 183)

12:00 Челябинск – Принятие обета трезвости (храм в честь Святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна – крестильный храм при Свято-Симеоновском кафедральном соборе) (ул. Кыштымская, 32)

12:00 Челябинск – XXIX Фестиваль детского художественного творчества им. Г. Ю. Эвнина «Хрустальная капель» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

12:00 Челябинск – Презентация фандомата – специального устройства для сбора использованной пластиковой, алюминиевой и стеклянной тары с целью ее последующей переработки в новые вещи (Кировка)

12:00 Челябинск – Концерт «Назад в будущее», открытие выставки «Улицы Героев» (Сад Победы)

12:00 Челябинск – Фестиваль национальных видов спорта (территория за памятником И.В. Курчатову)

12:00 Челябинск – Конкурс-выставка творческих работ учащихся детских школ искусств «Палитра ярких красок» (Кировка)

13:00 Челябинск – Мастер-класс «Осенний букет» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30)

15:00 Челябинск – Выступление государственного русского народного оркестра «Малахит» (Городской сад им. А.С. Пушкина)

15:00 Челябинск – XXI Детский джазовый фестиваль «Беби-джаз» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина)

15:00 Челябинск – Танцевальная программа (Парк «Металлург» им. О.И. Тищенко)

16:00 Челябинск – Финал открытого городского конкурса «Песня города», пешеходная часть улицы Кирова)

19:00 Челябинск – Фестиваль команд КВН «Кубок Челябинска» (Кировка)

22:00 Челябинск – Проект «Кино в парке»: показ кинофильма «Служебный роман» (ЦПКиО, им. Ю.А. Гагарина)

22:00 Челябинск – Праздничный фейерверк (Набережная реки Миасс, около памятника Столыпину) (В связи с подготовкой к фейерверку будут закрыто движение автотранспорта, а также изменены маршруты общественного транспорта)

Челябинск. Другие новости 10.09.21

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