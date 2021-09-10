В День города транспорт в Челябинске изменит маршруты

Челябинский транспорт изменит свои маршруты в День города.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, завтра, 11 сентября, в областном центре пройдут основные мероприятия, посвященные празднованию 285-летия города. На время праздничного фейерверка общественный транспорт изменит схему движения, а после – доставит жителей и гостей города по домам.

На время закрытия движения, с 20-00 до 23-00 часов:

Автобусы будут следовать по маршрутам:

– № 2 «Ферганская – Ж/д вокзал»;

– № 4 «Мамина – Ж/д вокзал»;

– № 14 «Ж/д вокзал – Тимирязева – Воровского – пос. Новосиниглазово»;

– № 15 «ЧМК – Комсомольский проспект – Чайковского – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – ЮУрГУ»;

– № 71 «ЧМК – Комсомольский пр. – Чайковского – Братьев Кашириных – Петра Столыпина»;

– № 83 «ЮУрГУ – Энгельса – Доватора – Дзержинского – пос. Сухомесово».

Изменится время отправления:

– № 34 «Мехколонна – Автобусный парк» отменяются рейсы от Автобусного парка: 20:02, 20:37. Рейс отправлением с Мехколонны в 20:51 переносится на 21:15;

– № 45 «Автобусный парк – Аэропорт». Рейс отправлением с Автобусного парка в 20:12 переносится на 21:50, 20:54 на 22:10. Отправлением от Аэропорта в 20:15 переносится на 22:10, с 20:53 на 21:40;

– № 71 «ЧМК – Петра Столыпина». Рейс отправлением с Петра Столыпина в 21:28 переносится на 21:55;

– № 81 ЮУрГУ – Чистопольская». Рейс отправлением с «ПКиО» 21:45 переносится на 22:10.

Трамваи пойдут:

– № 3 по трассе маршрута № 14 «ЦХП – Чичерина»;

– № 5 «ЧЭМК – Горького – Российская – ЧГРЭС»;

– № 8, 18, 22 «ЧГРЭС – Горького – КБС – Чистопольская»;

– № 18 «Депо № 2 – Коксохим»;

– № 20, 22 «ЧМК – Чичерина».

Троллейбусные маршруты № 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 приостановят свою работу с 20:30 до открытия движения.

– № 2 «Ферганская – Ж/д вокзал»;

– № 4 «Мамина – Ж/д вокзал»;

– № 14 «Ж/д вокзал – Тимирязева – Воровского – пос. Новосиниглазово»;

– № 15 «ЧМК – Комсомольский проспект – Чайковского – Братьев Кашириных – Северо-Крымская – Труда – Энгельса – ЮУрГУ»;

– № 71 «ЧМК – Комсомольский пр. – Чайковского – Братьев Кашириных – Петра Столыпина».

– № 83 «ЮУрГУ – Энгельса – Доватора – Дзержинского – пос. Сухомесово»;

После завершения праздничного фейерверка для развоза жителей, после открытия движения, будут работать следующие маршруты:

Автобусные маршруты:

– от ост. «ПкиО»:

№ 2 «ЮУрГУ – Мехколонна»;

№ 4 «ЮУрГУ – Мамина»;

№ 81 «ЮУрГУ – Чистопольская».

– от. ост. «Железнодорожный вокзал»:

№ 18 «Ж/д вокзал – Комсомольский проспект – Автобусный парк»;

№ 64 «Ж/д вокзал – Братьев Кашириных – Автобусный парк».

Трамвайные маршруты:

– от ост. «Завода им. Колющенко»:

№ 3 «Завод им. Колющенко – кольцо Копровый»;

№ 5 «Завод им. Колющенко – Горького – Победы – ЧГРЭС»;

№ 7»Завод им. Колющенко – ЧГРЭС»;

№ 8 «Завод им. Колющенко – Чистопольская»;

№ 16 «Завод им. Колющенко – Чичерина».

– от ост. «Цирк»:

№ 3 «Цирк – ЧМК – кольцо Копровый».

– от ост. «Калинина»:

№ 3 «Калинина – Завод им. Колющенко»;

№ 17 «Калинина – Медгородок»;

№ 22 «Калинина – Чичерина».

– от. ост. «Теплотехнический институт»:

№ 3 «Теплотех. – Завод. им Колющенко»;

№ 22 «Теплотех. – Чистопольская».

– от. ост. Медгородок:

№ 20 «Медгородок – ЧМК».

Троллейбусные маршруты:

– от ост. «Дворец спорта Юность»:

№ 7 «ДС Юность – ЧМК»;

№ 12 «ДС Юность – АМЗ»;

№ 12 «ДС Юность – Молдавская».

– от. ост. «Калинина»:

№ 7 «ДС Юность – ЧМК»;

№ 12»ДС Юность – АМЗ»;

№ 12 «ДС Юность – Молдавская».

– от ост. «Труда» (Энгельса / Труда):

№ 14 по Молодогвардейцев до ЧМК;

№ 17 по Молодогвардейцев до Молдавской;

№ 17 по Чичерина до Молдавской.

– от ост. «Алое поле»:

№ 8 «Алое поле – Гагарина – ЧКПЗ»;

№ 19 «Алое поле – Первоозёрный»;

№ 17 по Молодогвардейцев до Молдавской;

№ 17 по Чичерина до Молдавской.

Челябинск, Виктор Елисеев

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