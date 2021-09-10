Южноуральцы жалуются, что им не выдают лекарства от ковида

Жители Челябинской области жалуются, что им не выдают лекарства от ковида.

«3 сентября у моего папы поднялась температура, открылся кашель, мы вызвали врача. Врач осмотрел, направила на КТ, съездили – показало 0%, сдали ПЦР-тест, тест оказался положительным, самочувствие ухудшилось, кашель ухудшился, температура 38 не спадает, приступы удушья, обоняние пропало, ко всему этому у отца бронхиальная астма и есть сердечные заболевания, – рассказывает в группе «А.Л. Текслер, помоги!» житель Еманжелинска. – На лекарство потратили уже больше 10 тысяч. Вызвали врача повторно, на что она ответила: госпитализация вам не положена, а лекарство мы вам не можем выдать, поскольку их нет.

Моему папе 69 лет, насколько я знаю, есть указ президента выдавать специальные лекарства от ковида, так как у него положительный тест. Помогите, пожалуйста – хотя бы получить лекарства! Мама моя так же сейчас болеет ковидом, ей так же не выдают лекарства. Я сам в прошлом году лежал в больнице, где так же не получал лекарства, все покупал за свой счёт. Ответьте, пожалуйста, что происходит с больнице в Еманжелинске? Врачи не назначают лечение, а так же на мой взгляд должны были приехать и взять анализы крови».

В минздраве Челябинской области заявили, что взяли ситуацию на контроль. Но, к сожалению, такие жалобы звучат постоянно, хотя чиновники с аналогичной периодичностью заявляют, что лекарства есть и их выдают всем заболевшим.

Как уже сообщал «Новый День», внештатный эпидемиолог Челябинской области Елена Кутрова предложила лечить от коронавируса бесплатно только тех, кто привился, заявив, что лечение одного пациента обходится в сумму до 600 тысяч. Южноуральцы возмутились и самим предложением, и завяленными Кутровой цифрами.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 10.09.21

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