Экополитика Текслера: в Челябинске и Магнитогорске резко увеличился объем выбросов в атмосферу

В Минприроды России заявили о росте вредных выбросов в атмосферу в Челябинске и Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск и Магнитогорск оказались в числе аутсайдеров нацпроекта «Чистый воздух», реализация которого призвана улучшить состояние атмосферного воздуха в 12 крупных промышленных центрах. Это следует из проекта государственного доклада Минприроды России о состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2020 году.

По данным Росприроднадзора, на которые ссылаются авторы документа, в Магнитогорске объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников вырос по сравнению с 2019 годом на 64%, в Челябинске – на 13%. Для сравнения отметим, что в идущем на третьем месте Новокузнецке этот показатель ухудшился на 4,1%, в Норильске – на 2%, в Нижнем Тагиле – на 1%, в Братске – на 0,9%.

Наибольшее относительное снижение зафиксировано в Красноярске (на 50,6%).

Между тем, еще в мае нынешнего года губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявлял на пленарном заседании IX Невского международного экологического конгресса, что выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников снизились в Челябинске в 2020 году на 7,3%. А в начале августа в ходе визита в регион президента России Владимира Путина глава Южного Урала и вовсе заявлял о снижении выбросов на 17,7% по сравнению с 2017 годом. Правда, уже не уточняя, идет речь о Челябинске или о регионе в целом.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.09.21

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