Экология Текслера: в Челябинске снова повысился уровень загрязнения воздуха

Метеорологи заявили об ухудшении качества атмосферного воздуха в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росгидромет представил предварительную информацию по итогам 2022 года депутатам Госдумы. Уровень загрязнения атмосферы в Челябинске в минувшем году характеризовался как очень высокий. Это означает дальнейшее ухудшение данного показателя.

Напомним, в 2018-2020 годах уровень загрязнения воздуха в столице Южного Урала оценивался как повышенный. Именно при таком показателе Челябинск вошел в число 12 городов – участников программы «Чистый воздух». В нее были включены муниципалитеты, признанные самыми грязными в России.

Губернатор Алексей Текслер с первого дня в кресле руководителя Челябинской области много внимания в своих выступлениях уделял экологической тематике и особенно воздуху. Однако дальше разговоров дело так и не пошло: действия властей и промышленников сводились, в основном, к заключению соглашений с обязательствами предприятий при поддержке регионального правительства снизить объем выбросов вредных веществ к 2024 году. Содержание договоров не разглашалось, и челябинцы до сих пор не знают, какие именно мероприятия и в какие сроки намерены выполнить компании.

В прошлом году Росгидромет неожиданно заявил, что качество воздуха в городе ухудшилось, признав уровень загрязнения высоким. Это объяснили, среди прочего, сильными пожарами в Челябинской и соседней Свердловской областях и ростом числа дней с неблагоприятными метеорологическими условиями.

Кроме того, возможно, в какой-то степени и власти, и промышленников успокаивали прогнозы о возможном спаде производства из-за пандемии коронавируса и вызванного ею мирового экономического кризиса.

В 2022 году уже российская экономика столкнулась с новыми сложностями, вызванными санкциями, введенными в отношении российских компаний рядом держав после начала СВО на Украине. В апреле 2022 года министр экологии России Александр Козлов заявил о сдвиге сроков реализации программы «Чистый воздух» на два года – до 2026 года. Правда, чиновник оговорился, что промышленные предприятия продолжат реализацию взятых на себя обязательств.

Кроме того, летом прошлого года Челябинскую область вновь накрыл дым от пожаров в одном из близлежащих регионов – на сей раз гарью тянуло из Ханты-Мансийского автономного округа.

Не изменилась и ситуация с НМУ, державшимися в Челябинске иногда неделями.

Как итог: уровень загрязнения воздухе в Челябинске стал очень высоким.

Челябинск, Виктор Елисеев

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