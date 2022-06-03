Что там у вас сокращается? Челябинская область вошла в число 10 регионов с самыми большими выбросами загрязняющих веществ

Челябинская область вошла в десятку российских регионов с самым большим объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Исследование проводили аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,3 млн тонн загрязняющих веществ, что на 0,3% больше, чем в году 2020.

Лидером стал Красноярский край, выбросивший в воздух 2,6 млн тонн вредных веществ, что составляет 11,7% всех выбросов по стране. На втором месте угледобывающая Кемеровская область (1,7 млн тонн, или 7,5%), на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ (1,3 млн тонн, или 5,8%).

Челябинская область занимает в этом списке 7 место: в 2021 году в атмосферу было выброшено 577,3 тысячи тонн, на долю региона приходится 2,6% всех российских выбросов.

Отметим, что губернатор Алексей Текслер постоянно заявляет о сокращении выбросов, но сравнивает показатели не предыдущим годом, а с ситуацией более отделенной. Например, отчитываясь перед президентом Владимиром Путиным в августе 2021 года, он заявил: «По сравнению с 2017 годом мы добились снижения на 17,7%». Не совсем понятно, какие периоды он сравнивал, но если взять официальные отчеты подчиненных ему ведомств, то картина получается очень любопытная.

Так, в 2020 году министерство экологии Челябинской области сообщало: выбросы загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, составили 457 тысяч 60 тонн, а автомобильные – 99 тысяч 783 тонны. Итого 556 тысяч 840 тонн.

В 2021 году Контрольно-счетная палата региона отчиталась: «В 2020 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников сократился на 23,5% по сравнению с 2016 годом и составил 457,1 тыс. тонн (в 2016 году – 597,5 тыс. тонн)». То есть по сравнения с предыдущим, 2019-м годом, промышленные выбросы не сократились, а то и подросли. Видимо, поэтом минэкологии не стало уточнять этот показатель в своем докладе по итогам 2020 года, указав лишь общий объем выбросов по УрФО.

И вот теперь FinExpertiza сообщает, что 2021 году в Челябинской области общий объем выбросов в атмосферу составил более 577 тысяч тонн, и это больше, чем в 2020 (564 тыс 278 тонн) на 2,3%.

При этом выбросы предприятий оценены в 467 тыс 75 тонн, транспорта – в 110 тыс 230 тонн. В процентном соотношении уровень выбросов в сравнении с 2020-м годом увеличился на 2,2% и 2,8%, соответственно.

О каких сокращениях толкует господин Текслер, совершенно не понятно.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»