В Челябинске вновь растет опасная концентрация формальдегида в воздухе

В Челябинске вновь растет концентрация формальдегида в атмосферном воздухе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовал данные по загрязнению воздуха в крупных промышленных городах региона.

В Магнитогорске среднемесячная концентрация формальдегида превысила нормативы в 1,1 раза, в Златоусте – в 1,5 раза, а в Челябинске – в 2,8 раза. Показатель в областном центре растет второй месяц: в марте было зафиксировано почти 2-кратное превышение, в апреле – в 2,3 раза.

Напомним, что формальдегид появляется в атмосферном воздухе из выбросов промышленных предприятий и автотранспорта. Люди начинают чувствовать неприятный запах, когда концентрация превышает 0,1 мг на кубометр. При таком показатели возникает раздражение слизистых глаз и верхних дыхательных путей, а также нейрофизиологические последствия.

Отметим, что, согласно санитарным нормам и правилам, утвержденным в январе 2021 года главным санитарным врачом РФ Анной Поповой, разовая доза формальдегида (то есть воздействие не более 30 минут) в воздухе населенных пунктов не должна превышать 0,05 мг на кубометр, а среднесуточная – 0,01. При таких показателях ощутить запах люди не могут.

Челябинцы же довольно часто жалуются на резкий, неприятный запах, слезящиеся глаза, першение в горле или кашель, что говорит о многократном превышении допустимых доз.

Кстати, зафиксированная в мае концентрация – не предел: аналогичный показатель регистрировался и мае прошлого года, а в июне – в 3 раза превысил ПДК. А, например, в мае и июне 2020 года нормативы были превышены в 1,9 – 2 раза. Из каких данных исходил губернатор Алексей Текслер, заявляя в мае 2021-го на Невском экологическом конгрессе, что выбросы от стационарных источников загрязняющих веществ за год снизились на 7,3%, остается загадкой.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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