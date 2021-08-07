У каждого свой воздух: Путин, Текслер и челябинцы разошлись в оценках качества работы по снижению выбросов

Президент России Владимир Путин, южноуральский губернатор Алексей Текслер и жители Челябинска разошлись в оценках качества атмосферного воздуха. Самым чистым воздух оказался у главы региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне губернатор доложил президенту об успехах по снижению выбросов от стационарных источников: «По сравнению с 2017 годом мы добились снижения на 17,7%, то есть мы идем с опережением в выполнении Вашей задачи», – рапортовал Текслер.

Президент был не столь оптимистичен: «В моих документах на 15%», – поправил Путин.

Губернатор настаивал на позитиве: «Выйдем к 2024 году на 20».

Но президент не был настроен обсуждать будущее: «Нет, на сейчас. В моих документах на сейчас минус 15%».

Текслер стоял на своем: «Нет, на 17,7% – мы выверили статистику» Но оставил себе место для отступления, заверив, что еще раз отработает вопрос отдельно. И опять перешел к обещаниям: «Мы по Челябинску поставили себе задачу выйти на 30%, мы это, безусловно, сделаем. Все планы сверстаны, и мы постоянно мониторим их выполнение».

Президент затребовал документы.

Между тем, в Советском районном суде Челябинска началось рассмотрение иска Натальи Шипициной к региональным управлениям Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Челябинка обвиняет госструктуры в бездействии: по ее мнению, они не предпринимают адекватных мер по принуждению предприятий к снижению выбросов в атмосферу. В результате, концентрации вредных веществ в Челябинске продолжают расти.

Так, по данным Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на май текущего года, среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе превысила ПДК в 2,8 раза (в феврале было 2,4 ПДК), максимальная разовая концентрация фторида водорода составила 3 ПДК (в феврале – 1,2 ПДК), взвешенных веществ – 1,8 ПДК.

Предварительное заседание суда состоялось на этой неделе, рассмотрение дела по существу начнется 25 августа.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.08.21

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