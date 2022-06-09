Южный Урал лидирует в России по выбросам твердых веществ в воздух

Челябинская область оказалась в числе лидеров по вредным выбросам в России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за минувшие десять лет численность населения Южного Урала снизилась на 3,83%. Об этом говорится в новой редакции региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Документ был опубликован на этой неделе на официальном портале правовой информации.

Сокращение населения фиксируется в регионе на протяжении 2016-2021 годов (до этого рост обеспечивали рождаемость и миграция). В 2021 году по сравнению с 2020 число южноуральцев сократилось на 24,2 тысячи человек (0,7%).

Структура причин смертности в регионе, как и в целом в России, не меняется на протяжении всего десятилетия. На первом месте находятся болезни системы кровообращения (30,1% или 617,1 на 100 тысяч населения). При этом в Челябинской области уровень смертности выше общероссийского и такого же показателя по Уральскому федеральному округу. На втором месте оказался COVID-19 (21%), на третьем – новообразования (12,3%).

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Не последнюю роль в развитии заболеваний у южноуральцев играет экология. Обилие промышленных предприятий в регионе неблагоприятно сказывается на здоровье населения, констатируют авторы документа.

«Из-за большого количества промышленных предприятий экологическая обстановка в Челябинской области остается одной из самых напряженных в России. Челябинская область лидирует по выбросам в атмосферный воздух твердых веществ – 1-е место в России – более трети всех твердых частиц; по оксиду углерода – 2-е место (около 6 процентов всех выбросов); по диоксиду серы – 5-е место (около 4 процентов всех выбросов)», – констатирует документ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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