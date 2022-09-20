В Челябинске ухудшилось качество воздуха

В Челябинске так успешно борются с загрязнением атмосферного воздуха, что его качество ухудшается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 4 из 12 городов – участников федерального проекта «Чистый воздух» в прошедшем году ухудшилось качество атмосферного воздуха. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Росгидромета, представленный в «Обзоре состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2021 год». Вошел в их число и Челябинск.

«По сравнению с 2020 годом в 2021 году уровень загрязнения атмосферного воздуха изменился в 4 городах, – говорится в документе. – В Братске – с «высокого» до «очень высокого» уровня загрязнения из-за увеличения содержания в воздухе бенз(а)пирена, особенно в Центральном районе города, в зоне влияния основных источников выбросов, а также аэрозольных загрязняющих веществ (взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ10 и РМ2.5) в теплый период года с максимумом в августе в связи с переносом продуктов горения с дымом из очагов лесных пожаров, охвативших Якутию».

Также с «высокого» до «очень высокого» уровень загрязнения вырос в Красноярске – из-за увеличения концентраций бенз(а)пирена, формальдегида, диоксида азота и хлорида водорода, и в Новокузнецке – из-за роста концентраций бенз(а)пирена и взвешенных веществ.

В Челябинске уровень загрязнения увеличился с «повышенного» до «высокого». «Увеличились концентрации оксидов азота и этилбензола и, как следствие, концентрации формальдегида в условиях аномально жаркого лета при аномально низком количестве осадков. Также увеличились концентрации бенз(а)пирена из-за влияния летних лесных пожаров на территории Челябинской области, и горения торфяников на территории Свердловской области в районе Екатеринбург».

Интересно, что в министерстве экологии Челябинской области ситуацию с атмосферным воздухом в региональном центре назвали не самой плохой. «Объем выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в Челябинске в 2021 году снизился относительно 2020 года на 8,56 тысячи тонн, – цитируют ответ пресс-службы ведомства «Новый Известия», – кроме того, в 2021 году по данным Челябинского ЦГМС эффективность мероприятий предприятий и организаций по снижению негативного воздействия при НМУ при высоких фоновых значениях повысилось в 2021 году с 78 до 93 процентов, что позволило избежать более существенного роста значения индексов».

Иными словами, по мнению чиновников, могло быть и хуже, поэтому даже этот провальный результат правительство региона предлагает считать успехом.

Челябинск, Виктор Елисеев

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