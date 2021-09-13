Конкурс на «троллейбусную» концессию в Челябинске не состоялся

Власти Челябинской области готовы заключить концессионное соглашение со структурой Дмитрия Пумпянского.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», желающих принять участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения по обслуживанию троллейбусной сети Челябинска не нашлось. Поэтому правительство региона готово заключить таковой с компанией «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск», выступившей инициатором концессии.

Напомним, объявление о конкурсе областное правительство опубликовало в конце июля нынешнего года, после того «Синара – ГТР Челябинск» на правила миндортрансу соответствующее предложение. Проект оценили в 11 млрд 198 млн рублей (треть этой суммы закладывается на подвижной состав, остальное – на инфраструктуру). Концессионер обязуется привлечь более 7,5 млрд рублей, 4,2 млрд должно вложить правительство региона.

Соглашение рассчитано на 15 лет. В его рамках «Синара» обязуется реконструировать троллейбусные депо №1 и №2, а также 3 тяговых подстанции; построить еще 3 тяговых подстанций, закупить 168 современных троллейбусов (90 из них – с автономным ходом до 20 км); осуществлять содержание, текущий и капитальный ремонт объекта соглашения; обеспечивать его охрану, благоустройство и уборку территории; осуществлять перевозки в соответствии с расписанием движения, утвержденным концедентом; обеспечивать организацию сбора платы за проезд (должна быть возможна по транспортным, банковским картам (в том числе виртуальным), а так же наличными средствами, тариф, по которому будут осуществляться перевозки, необходимо согласовать в течение 6 месяцев с даты подписания соглашения).

Концессионер рассчитывает на среднегодовую тарифную выручку (в текущих ценах) в сумме 1 млрд 471 млн рублей плюс среднегодовой компенсационный платеж из бюджета (в текущих ценах) в размере 953 млн рублей. Предварительный тариф указывается в размере 25 рублей с человека.

К 2036 году перевозчик рассчитывает увеличить пассажиропоток почти втрое – до 60 млн человек в год.

После объявления о конкурсе никто не пожелал составить конкуренцию инициатору заключения концессии, и теперь областные власти обязаны в течение 30 дней подписать соглашение со структурой Дмитрия Пумпянского.

Челябинск, Виктор Елисеев

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