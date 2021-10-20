Правительство подписало концессионное соглашение о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске

Правительство Челябинской области и «Синара – Городские Транспортные Решения» подписали концессионное соглашение о создании и использовании троллейбусной инфраструктуры в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в миндортрансе Челябинской области, в рамках концессии предполагается модернизировать существующую контактную сеть, обновить подвижной состав троллейбусов (купить 168 новых, из них 98 – с системой увеличенного автономного хода), построить новые линии контактной сети (протяженностью 4,5 км), модернизировать два депо, реконструировать энергохозяйство.

Реализация мероприятий, предусмотренных соглашением, начнется в 2022 году.

Соглашение рассчитано на 15 лет, программа оценивается более чем в 11 млрд рублей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 20.10.21

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