Концессионное предложение: челябинский троллейбус должен увеличить пассажиропоток в три – четыре раза

Пассажиропоток в челябинском троллейбусе за 15 лет планируется увеличить в 3 – 4 раза. Это следует из концессионного предложения, сделанного ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» южноуральскому правительству.

Как уже сообщал «Новый День», официальное предложение поступило на текущей неделе, было рассмотрено и признано возможным.

В случае заключения соглашения концессия будет действовать 15 лет – до 31 августа 2036 года. Проектная документация должна быть разработана в течение 8 месяцев с даты заключения соглашения, при этом этап строительства планируется начать 30 сентября текущего года и завершить 30 июня 2023.

Концессионер предусматривает эксплуатацию 77 километров контактной сети. Существующая должна быть реконструирована и продлена: на северо-западе – от Комсомольского проспекта по улицам Чичерина, Салавата Юлаева и Рязанской до пересечения с улице Шершневской (в районе гипермаркета «Строительный двор» планируется новая тяговая подстанция); на ЧТЗ – от проспекта Ленина по Артиллерийской до трамвайного депо №1 (видимо, депо будет объединенным – такие примеры есть в Санкт-Петербурге, новая тяговая подстанция появится на перекрестке Ленина и Артиллерийской); на АМЗ – от улицы Блюхера по улице Кузнецова (на пересечении с улицей Трактовой появится новая тяговая подстанция).

Схема из проекта концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) троллейбусной инфраструктуры в Челябинске

На реконструкцию и строительство контактной сети планируется потратить 2,3 млрд рублей, на реконструкцию двух депо – 2,2 млрд, на реконструкцию и строительство тяговых подстанций (мы их насчитали 37, но цифра может меняться) – еще около 2 млрд.

Срок амортизации зданий и сооружений должен составить 50 лет.

В рамках концессии предполагается закупить 168 новых троллейбусов, 90 из них должны быть с автономным ходом до 20 км, все машины – низкопольные и с двумя кондиционерами (в кабине водителя и салоне), системами видеонаблюдения и подсчета пассажиропотока.

Стоимость одной машины в сегодняшних ценах 20 млн рублей без автономного хода и 24 млн рублей с автономным ходом.

Сроки амортизации оборудования и транспортных средств – 7 лет.

Предварительный тариф указывается в размере 25 рублей с человека (напомним, концессионер рассчитывает на среднегодовую тарифную выручку (в текущих ценах) в сумме 1 млрд 471 млн рублей плюс среднегодовой компенсационный платеж из бюджета (в текущих ценах) в размере 953 млн рублей).

Расчетный пассажиропоток:

2021 – 2023 годы: 40 млн человек в год

2024 год: 50 млн человек в год

2025 – 2036 годы 60 млн человек в год.

Оитметим, что в 2019 году пассажиропоток троллейбуса составил 21 млн человек, а в текущем – в среднем 300 тысяч в неделю (при таких темпах за год будет перевезено около 16 млн пассажиров).

Челябинск, Виктор Вагнер

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