Началось: правительству сделали официальное концессионное предложение на развитие троллейбусной сети Челябинска

Государственное казенное учреждение (ОГКУ) «Организатор перевозок Челябинской области» опубликовало официальное сообщение о конкурсе на право заключения концессионного соглашения и о предложениях инвесторов на создание и эксплуатацию в Челябинске троллейбусной сети.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предложение о заключении концессионного соглашения поступило в правительство Челябинской области от общества с ограниченной ответственностью «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск».

Проект оценивается в 11 млрд 198 млн рублей (треть этой суммы закладывается на подвижной состав, остальное – на инфраструктуру). Концессионер обязуется привлечь более 7,5 млрд рублей, 4,2 млрд должно вложить правительство региона.

В рамках соглашения, рассчитанного на 15 лет, «Синара» готова реконструировать троллейбусные депо №1 и №2, а также 3 тяговых подстанции; построить еще 3 тяговых подстанций, закупить 168 современных троллейбусов; осуществлять содержание, текущий и капитальный ремонт объекта соглашения; обеспечивать его охрану, благоустройство и уборку территории; осуществлять перевозки в соответствии с расписанием движения, утвержденным концедентом; обеспечивать организацию сбора платы за проезд (должна быть возможна по транспортным, банковским картам (в том числе виртуальным), а так же наличными средствами, тариф, по которому будут осуществляться перевозки, необходимо согласовать в течение 6 месяцев с даты подписания соглашения).

Схема из проекта концессионного соглашения о создании и использовании (эксплуатации) троллейбусной инфраструктуры в Челябинске

Концессионер рассчитывает на среднегодовую тарифную выручку (в текущих ценах) в сумме 1 млрд 471 млн рублей плюс среднегодовой компенсационный платеж из бюджета (в текущих ценах) в размере 953 млн рублей.

Рассмотрев проект концессионного соглашения, министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев признал возможным его заключение и поручил государственному казенному учреждению «Организатор перевозок Челябинской области» опубликовать официальное сообщение о конкурсе на право заключения концессионного соглашения и о предложениях инвесторов на создание и эксплуатацию в Челябинске троллейбусной сети. Конкурс состоится, если до 9 сентября поступит еще хотя бы одна заявка.

Если желающих заниматься реконструкцией и эксплуатацией троллейбусной сети Челябинска больше не найдется, концессионное соглашение будет заключено с ООО «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск».

Челябинск, Павел Зварзин

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