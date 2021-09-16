Не доверяют: наблюдать за выборами в Челябинской области будет спецкомиссия ЦИК

Наблюдать за выборами в Челябинской области будет специальная группа Центральной избирательной комиссии России: в Москве обеспокоены ситуацией в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Южный Урал попал в список территорий, где, по мнению председателя ЦИК Элла Памфиловой, возможны серьезные нарушения в ходе голосования. Аналогичная ситуация отмечена еще в 3 регионах – Санкт-Петербурге, подмосковном Королеве и Иркутской области.

«В большинстве регионов все нормально, но там, где нас тревожит та или иная ситуация с учётом того, что там была информация о нарушениях или возможных нарушениях, мы воспользуемся прошлой инициативой по поводу создания так называемых «троек» с привлечением представителей правоохранительных органов и туда направим», – сообщила Памфилова накануне на заседании ЦИК.

Челябинскую область будет курировать Евгений Шевченко, компанию ему составят представители Генпрокуратуры и МВД, так как ЦИК «не очень рассчитывает на местные правоохранительные органы».

Челябинск, Павел Зварзин

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