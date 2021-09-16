Южноуральские миллионеры рвутся в Госдуму

Больше половины кандидатов-одномандатников в Челябинской области получили за прошлый год больше миллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра, 17 сентября, стартует трехдневное голосование по выбору депутатов Государственной думы Российской Федерации. В Челябинской области, как и по всей стране, граждане будут голосовать не только за партийные списки, но и за кандидатов – одномандатников.

Напомним, на территории региона образовано пять одномандатных округов. За пять кресел в российском парламенте поспорят 49 кандидатов, при этом среди них нет ни одного самовыдвиженца. Во всех округах выдвинули своих претендентов партии «Единая Россия», «Родина», КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров, Российская партия свободы и справедливости (ранее – КПСС, Коммунистическая партия социальной справедливости) и «Справедливая Россия». Четырех кандидатов выставила партия «Яблоко» (представителю «яблочников» в Златоустовском округе отказали в регистрации), трех – «Коммунисты России» и по одному – «Партия роста» и «Гражданская платформа».

Интересно, что лишь 11 претендентов из 49 высказывались по поводу потенциального пятого президентского срока Владимира Путина: шестеро эту идею поддержали (все «единороссы» и один «справедливоросс»), пятеро высказались против.

Что касается доходов кандидатов, 26 из них получили в 2020 году более 1 миллиона рублей. При этом 25 претендентов в среднем за месяц зарабатывали более 100 тысяч рублей, из них трое – более 1 миллиона рублей. Под повышенный НДФЛ (15% при годовом доходе свыше 5 миллионов рублей) попадают 10 человек. Официальный доход пятерых кандидатов оказался ниже минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума.

Больше всего миллионеров выдвинулись в Коркинском округе – 8 из 11. Еще шестеро идут по Златоустовскому округу. По 5 – в Челябинском и Металлургическом округе. Самыми скромными оказались претенденты в Магнитогорском округе: здесь всего двое похвастались миллионными доходами, причем один из них – Сергей Торопов от РПСС – замыкает список «миллионщиков» с доходом чуть более 1 миллиона рублей.

Среди кандидатов-миллионеров: все претенденты от ЕР, по 4 – от Партии пенсионеров, РПСС и СР, 3 – от КПРФ, по 2 – от ЛДПР и «Новых людей» и по 1 – от «Родины» и «Партии Роста».

Самым богатым кандидатом стал лидер южноуральских «социалистов» (именно так самоопределяет себя СР) Валерий Гартунг, заработавший в 2020 году 39,3 миллиона рублей. На втором месте – «пенсионер» Максим Смагин с годовым доходом в 19,1 миллиона рублей. На третьем – Андрей Яцун (РПСС) с 15,1 миллиона рублей. На четвертом – единоросс Владимир Павлов. Замыкает пятерку еще один «социалист» – Дмитрий Ларин (10,3 миллиона рублей).

Самым бедным претендентом стал либерал-демократ Дамир Байтенов, выдвинувшийся по Магнитогорскому округу. Он задекларировал нулевой доход. Правда, у него в собственности есть два земельных участка по тысяче квадратных метров каждый, а также дом площадью 233 «квадрата». Если же учесть, что на 14 банковских счетах у «сокола Жириновского» остаток равен нулю, остается предположить, что кандидат отдает предпочтение ведению «натурального хозяйства», полностью обеспечивающего все его жизненные потребности.

Не исключено, что его единомышленником является и Константин Нациевский, представляющий КПРФ в Златоустовском одномандатном округе. Согласно его декларации, за весь год он заработал 32,9 тысячи рублей. При этом в его собственности есть земельный участок на 1,5 тысячи квадратных метров, дом площадью 74 «квадрата» и одна шестая часть квартиры в 53 квадратных метра. Вряд ли многодетному отцу хватило на содержание всего этого его более чем скромной зарплаты.

Третье место среди самых бедных кандидатов занимает конкурент коммуниста Нациевского Петр Свечников. Некогда лидер регионального отделения КПРФ теперь идет от Российской партии свободы и справедливости. За прошлый год он заработал всего 86,4 тысячи рублей. Это даже меньше прожиточного минимума пенсионера. Между тем, 67-летний Свечников даже при нынешнем пенсионном законодательстве имеет на пенсию полное право (и ПФР указан в его декларации в качестве одного из источников дохода). При этом система выплаты пенсий на сегодня устроена так, что, если пенсия, начисляемая пенсионеру, ниже прожиточного минимума, ему полагается федеральная доплата в размере разницы между прожиточным минимум и начисленной пенсии.

Магнитогорец Элмар Рустамов продолжает перечень коммунистов в пятерке «бедняков»: за год он заработал 102,7 тысячи рублей и занимает 4 место. Еще один представитель ЛДПР занимает по размеру дохода пятую строчку с конца: у идущего по Металлургическому округу Евгения Басканова 108 тысяч рублей. Интересно, что следует за ним «яблочник» Николай Кошман: адвокат заработал за год 150 тысяч рублей, что едва превышает установленный на 2020 год минимальный размер оплаты труда.

Отметим, что особенно разнообразным по состоянию доходов оказался список кандидатов-одномандатников от РПСС. Здесь и участник тройки «богачей» Яцун (15,1 миллиона рублей), и представитель тройки «бедняков» Свечников (86,4 тысячи рублей). Есть и середнячки. Например, Андрей Попов с 1,8 миллиона рублей. Забавно, но среди источников его дохода указана микрокредитная организация, что особенно идет названию партии.

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Челябинск, Виктор Елисеев

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