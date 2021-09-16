В Челябинске весь тираж кандидата в Госдуму пропал по дороге из типографии к избирателям

Один из челябинских кандидатов-одномандатников заявил, что почти весь тираж газеты с агитацией «пропал» по дороге из типографии к избирателям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», неприятная ситуация произошла с Еленой Вахтиной.

«Недавно заказала спецвыпуск газеты для своей избирательной кампании, – рассказала челябинка. – Мне все оперативно сверстали и напечатали тираж 100 тысяч экземпляров. Большую часть тиража я отдала в доставку в одну курьерскую компанию. Заплатила за доставку немалые деньги – 41 тысяч 850 рублей. Когда на днях я получила итоговый отчет от курьерской компании, то поняла, что весь тираж ушел в урну. Люди даже не постеснялись не доставлять газету по ящикам моего муниципального округа и соседнего округа, где легче всего это можно проверить».

Как рассказала Елена Вахтина РИА «Новый День», она специально прошлась по своему муниципальному избирательному округу, который представляет в Центральном районном совете депутатов Челябинска, а также по соседнему. Где-то пообщалась с избирателями, где-то – просто осмотрела почтовые ящики. Своих агитационных материалов она там не нашла, а горожане, с кем ей удалось переговорить, заявили, что никаких газет не получали.

В курьерской компании, по словам кандидата, комментировать ситуацию отказались, заявив, что обязательства перед ней выполнили полностью.

Челябинка уже написала заявление в полицию. «Полиции, надеюсь, несложно будет провести опросы жителей и взять записи с домофонов «Интерсвязи», – говорит она. Кроме того, вместе с юристом Владимиром Казанцевым она готовит заявление в суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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