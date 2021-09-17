Верховный суд отказал в регистрации оппозиционному кандидату в Госдуму, потому что она не дралась

Верховный суд России отклонил жалобу оппозиционного кандидата-одномандатника из Миасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вчера, 16 сентября, Верховный суд РФ и седьмой кассационный суд отказали в удовлетворении жалобы Валентины Комковой на отказ ей в регистрации в качестве кандидата в Госдуму по Златоустовскому одномандатному округу. Об этом она сообщила на своей странице в социальных сетях.

«Два суда в Челябинске в один день. Заседание Верховного суда РФ посредством видеоконференции и заседание в Седьмом кассационном суде. Результат один. Отказать мне в удовлетворении жалобы. Не могу не остановится на высказывании судьи Верховного суда. На вопрос судьи, почему вы не потребовали подтверждения от комиссии о принятии документов, я ответила: я что, должна была драться, если они не дают подтверждение? И судья Верховного суда сказал: «Да», – рассказала общественница.

Напомним, 13 августа избирком отказал в регистрации известной общественницы, сославшись на то, что она предоставила неполный пакет документов.

Комкова пыталась оспорить это решение в Златоустовском городском суде, но безуспешно. Тогда она обратилась в Челябинский областной суд. Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу политика, отменив решение нижестоящего суда и обязав зарегистрировать ее в качестве кандидата.

Однако 30 августа областной избирком направил жалобу на это постановление во второй апелляционный суд Санкт-Петербурга. Суд жалобу удовлетворил, отменив решение областной судебной инстанции.

Теперь неудачей окончились и попытки оспорить решение апелляционного суда в кассационном порядке и в Верховному суде. Но останавливаться на этом Валентина Комкова не собирается.

«Учитывая, что судами проигнорировано постановление Конституционного суда РФ, необходимо продолжать судебное разбирательство. Хотя бы для того, чтобы впредь избиркомы выполняли свои обязанности», – заявила она.

Челябинск, Виктор Елисеев

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