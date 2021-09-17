Массовое голосование на дому: в Челябинской области озвучили первые итоги выборов

На выборах в Государственную Думу за первые семь часов проголосовали 8,8% южноуральцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 15 часам 17 сентября правом голоса воспользовались 227 тысяч 596 (8,82%) избирателей. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии Челябинской области.

Лидируют по числу проголосовавших Троицкий, Уйский, Нагайбакский и Агаповском районах, а также Снежинске. Во всех этих муниципалитетах явка перевалила за 18%.

В Челябинске выше всех явка в Советском районе – 8,23%. Далее следуют Ленинский (7,81%), Металлургический (7,51%) и Центральный (7,5) районы. В Тракторозаводском районе проголосовали 6,05%, в Калининском – 6,02%. Меньше всех проголосовали жители Курчатовского района – 5,39%. Впрочем, это объяснимо, так как в Курчатовском районе и на северо-западе в целом нет сколь-нибудь значимых бюджетных учреждений и ведомств, сотрудники которых достаточно массово голосуют сегодня по открепительным удостоверениям.

Между тем, от независимых наблюдателей продолжают поступать сообщения о нарушениях. Больше всего претензий традиционно касается надомного голосования. Выяснилось, что списки потенциальных «надомников» рассылают органы соцзащиты. Как признался председатель одной из УИК, члены комиссии обзванивают всех челябинцев, указанных в списке, предлагая проголосовать на дому (хотя по закону избиратель сам должен изъявить такое желание). На ряде избирательных участков УИК пришлось корректировать списки после поступивших жалоб.

Интересно, что на данный момент около 10% проголосовавших заполняли избирательные бюллетени на дому.

Напомним, сентябрьские выборы проходят в течение трех дней, с 17 по 19 сентября. Участки будут работать с 8 до 20 часов ежедневно.

Челябинск, Виктор Елисеев

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