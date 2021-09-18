На выборах в Госдуму России голосуют даже покойники и привидения

На выборах в Челябинской области голосуют даже покойники. Об этом заявила кандидат в Госдуму Ольга Мухометьярова: «Мёртвые граждане прям в очередь выстроились, чтобы проголосовать на избирательном участке 129 (г. Златоуст). Ещё одна покинувшая белый свет бабуленька проголосовала вне помещения».

По словам Мухометьяровой, в списках под номером 393 числится женщина 1924 года рождения, родственники которой утверждают: она умерла несколько лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналогичная ситуация зафиксирована на УИК № 2055 (Советский район Челябинска): в списке на надомное голосование оказалось 34 умерших человека. Напомним, что избирательная комиссия пришла к избирателю, он должен лично подать заявление. Каким образом УИКи умудрились получить послания «с того света», пока загадка.

А у некоторых челябинцев во время выборов в доме появляются призраки. Так, некая Ежова А.С. на время избирательных кампаний оккупирует квартиру бывшего вице-мэра Челябинска Олега Извекова: ей приходят приглашения на выборы, она вносится в избирательные списки и, по всей видимости, исправно голосует. Об этом рассказала в соцсетях супруга экс-чиновника, подчеркнув, что на ошибку паспортного стола это «недоразумение» списать нельзя: семья покупала квартиру у застройщика, и никто, кроме них, никогда в ней прописан не был.

«Я не верю в существование потустороннего мира, но каждую избирательную кампанию я сталкиваюсь с весьма странным и необъяснимым явлением, достойным фокусов самого графа Калиостро. Дело в том, что на время открытого прозрачного и честного голосования в нашу квартиру подселяется «бесплотный фантом» со вполне человеческой фамилией Ежова, – написала Ольга Извекова. – Кто это? Никто не знает. Ни наши соседи, ни управляющая компания, ни паспортный стол. Как ни пыталась я отыскать концы и исключить заблудшую душу из списка голосующих, бесполезно. Она и в этот раз комфортно разместилась в числе избирателей.

Что характерно, Ежова А. С. материализуется исключительно в момент выборов, по окончании которых также технично самоликвидируется. Очень удобно! А главное эффективно! Схема Чичикова работает.

И не спрашивайте меня, в чью пользу учтут этот голос».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 18.09.21

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