В Челябинской области во второй день голосования сократилась явка

По состоянию на 20:00 18 сентября на выборах депутатов Государственной Думы России проголосовали 27,27% южноуральских избирателей. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии. Напомним, явка 17 сентября составила 15,23%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидером по явке избирателей является Трехгорный, где свою волю высказали 48,02% обладающих правом голоса, на втором месте Троицкий район – 47,32%, на третьем – Нагайбакский район – 46,47%.

В Калининском, Курчатовском, Центральном районах Челябинска и Златоусте явка по итогам двух дней голосования не превысила 20%.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.09.21

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