В Челябинске избирательная комиссия грозится в полном составе сложить полномочия

В Челябинске участковая избирательная комиссия №810 (Центральный район) грозится в полном составе сложить полномочия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о намерении заявила председатель комиссии Надежда Пожникова.

«Наверное, на них давят, а они не хотят нарушать закон», – предположили в соцсетях. Но оказалось, что сотрудников УИК вывели из себя наблюдатели и журналисты: «придираются ко всему» и тем самым мешают работать.

В облизбиркоме поспешили информацию опровергнуть: «В паблике появилась информация, что сотрудники УИК 810 написали заявления об увольнении полном составе. Очередной ФЕЙК.

УИК 810 работает в полном составе. И это легко подтвердить! Внимание на фото и фиксации времени на нем». К заявлению приложено фото, сделанное сегодня в 20:32.

Любопытно, что о намерении сложить полномочия всем составом заявила председатель УИК: Пожникову цитировал Znak.

Кстати, на этом участке за 3 дня голосования не зафиксировано серьезных нарушений. Возможно, как раз по тому, что наблюдатели придирались ко всему.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 19.09.21

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