Чудеса электоральной активности: явка на Южном Урале стремительно рванула вверх

В последний голосования на выборах в Госдуму РФ явка избирателей в Челябинской области стремительно рванула вверх.

Как уже сообщал «Новый День», по итогам первых двух дней (учитывая, что в пятницу южноуральцы голосовали чуть ли не целыми ведомствами и предприятиями) в голосовании приняли участие 27,27% имеющих право голоса.

За первые 2 часа работы участков явка подросла на 1,5%, к полудню – еще почти на 4%, к 18 часам проголосовали 15,88% избирателей, то есть на 32% больше, чем за весь предыдущий день, 18 сентября. Всего к этому часу с учетом трех дней голосования своим правом воспользовались 43,15% южноуральцев.

Окончательную явку на выборы по традиции не сообщили, хотя в предыдущие дни цифру называли в течение часа после закрытия участков. Показатель, как всегда, озвучат только утром. Когда будут известны предварительные результаты голосования – видимо, эти величины связаны напрямую.

Челябинск, Павел Зварзин

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