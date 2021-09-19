В Челябинске появился еще один независимый депутат

В Центральном районе Челябинска появился независимый депутат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на довыборах в Совет депутатов Центрального района Челябинска, по предварительным данным, победила самовыдвиженец Ирина Гладышева: она опередила кандидата от «Справедливой России» Александра Томилова на несколько десятков голосов.

Единоросс Никита Шмаков занял лишь 3 место.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 19.09.21

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