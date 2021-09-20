В Челябинской области обработано 99% голосов

В Челябинской области обработано 99% бюллетеней на выборах депутатов Госдумы РФ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предварительные данные есть пока только на 7 утра, когда было обработано около 95% голосов: «Единая Россия» набирала 34,49%, КПРФ – 19,73%, «Справедливая Россия – За правду» – 17,11%, «Новые люди» – 8,27%, ЛДПР – 7,9%. Остальные партии 5%-ный барьер не преодолели.

Явка на выборы до сих пор не озвучена.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 20.09.21

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