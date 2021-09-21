В деле челябинского правозащитника выстроилась странная цепь событий

На очередном заседании по уголовному делу в отношении челябинского правозащитника выяснились странные подробности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в понедельник, 20 сентября, в Советском районном суде Челябинска прошло очередное заседание по уголовному делу в отношении юриста Владимира Казанцева.

Напомним, активиста задержали 26 августа прошлого года. Его обвиняют в том, что он, якобы, попросил у клиента деньги, чтобы дать взятку судье. Все строится на показаниях двух свидетелей. Заявитель – представитель организации из Екатеринбурга.

По версии следствия, Казанцев, «используя возникшие доверительные отношения с клиентом, позиционируя себя как лицо, способное оказать влияние на сотрудников Арбитражного суда Челябинской области и склонить их к принятию судебного решения в пользу клиента, убедил потерпевшего заплатить вознаграждение в размере 500 тыс. рублей для передачи сотруднику суда за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего».

Деньги он, якобы, получил в январе 2020 года в своем офисе, «не намереваясь передавать и осознавая отсутствие у него реальной возможности каким-либо образом повлиять на принятие судебного решения», и распорядился ими по своему усмотрению.

Второй эпизод связан с его предложением уже другому клиенту собрать и заплатить сотруднику суда вознаграждение в размере 2,5 млн рублей за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего. Правда, как утверждают следователи, на сей раз коммерсант, «осознавая противоправность действий обвиняемого, на выдвинутые условия не согласился, денежные средства не передал, в связи с чем, обвиняемый не довел свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам».

Сам правозащитник свою вину категорически отрицает, связывая уголовного преследование со своей правозащитной деятельностью и отстаиванием в судах экологических прав южноуральцев.

В ходе заседания 20 сентября в суде допросили двух свидетелей – оперативника, задействованного в процессе видеонаблюдения за юристом, а также финансового директора фирмы, инициировавшей уголовное расследование.

Напомним, видеонаблюдение было начато осенью 2019 года по подозрению в обналичивании денежных средств, якобы, осуществлявшемся ИП Казанцева. Но в ходе расследования выяснилась странная ситуация. По словам Владимира Казанцева, справка по видеонаблюдению была подготовлена 7 августа 2020 года. А заявление, легшее в основу уголовного дело, появилось спустя три дня – 10 августа. Это совпадение оперативный сотрудник так и не смог внятно объяснить в ходе допроса.

«Смахивает на спектакль, – отметил правозащитник. – Справка, которая была сделана до подачи заявления с расшифровкой всех имен и фамилий, появление заявления 10 августа и подведение всего, что там дальше идет: протоколы, все дальнейшие вопросы, все мои ответы на допросах. Потом, в связи с появлением моих ответов, появление новых пояснений лиц, которые в дальнейшем уже не помнят, о чем они говорят».

Следующее судебное заседание назначено на 23 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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