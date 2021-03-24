«Группу поддержки» челябинского экоактивиста не пустили к нему на процесс

Судья запретил пускать на судебное заседание сочувствующих челябинскому экоактивисту Владимиру Казанцеву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 марта, Советский районный суд Челябинска продолжил рассмотрение уголовного отдела в отношении активного деятеля экологического общественного движения Челябинской области и юриста Владимира Казанцева.

Напомним, активиста задержали 26 августа прошлого года. Его обвиняют в том, что он, якобы, попросил у клиента деньги, чтобы дать взятку судье. Все строится на показаниях двух свидетелей. Заявитель – представитель организации из Екатеринбурга.

По версии следствия, Казанцев, «используя возникшие доверительные отношения с клиентом, позиционируя себя как лицо, способное оказать влияние на сотрудников Арбитражного суда Челябинской области и склонить их к принятию судебного решения в пользу клиента, убедил потерпевшего заплатить вознаграждение в размере 500 тыс. рублей для передачи сотруднику суда за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего».

Деньги он, якобы, получил в январе 2020 года в своем офисе, «не намереваясь передавать и осознавая отсутствие у него реальной возможности каким-либо образом повлиять на принятие судебного решения», и распорядился ими по своему усмотрению.

Второй эпизод связан с его предложением уже другому клиенту собрать и заплатить сотруднику суда вознаграждение в размере 2,5 млн рублей за вынесение судебного решения в пользу потерпевшего. Правда, как утверждают следователи, на сей раз коммерсант, «осознавая противоправность действий обвиняемого, на выдвинутые условия не согласился, денежные средства не передал, в связи с чем, обвиняемый не довел свои преступные действия до конца по независящим от него обстоятельствам».

Сам правозащитник свою вину категорически отрицает, связывая уголовного преследование со своей правозащитной деятельностью и отстаиванием в судах экологических прав южноуральцев.

Сегодняшнему заседанию суда предшествовал очередной скандал. Пришедших поддержать Владимира Казанцева челябинцев отказались пускать в зал судебных заседаний. По словам горожан, отказ объяснили неким решением председателя районного суда о введении санитарного режима. При этом никаких документов, подтверждающих существование этого распоряжения, людям не представили.

В итоге на судебное заседание пустили лишь четыре человека. Остальные принялись составлять коллективную жалобу на имя председателя суда.

В суде сегодня опрашивали одного из потерпевших. По словам наблюдавших действо сторонников Казанцева, мужчина явно «плавал» в своих показаниях. Несколько раз предприниматель ссылался на проблемы с памятью. В итоге у присутствовавших в зале челябинцев сложилось впечатление, что показания, данные потерпевшим в суде, разнятся с показаниями, данными им в ходе следствия.

Следующее судебное заседание назначено на 13 апреля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 24.03.21

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