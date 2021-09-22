Суд заинтересовала подоплека комплексных экологических исследований Челябинского бора

Суд подробно изучит материалы, касающихся комплексного экологического исследования ООПТ 2Челябинский городской бор» в 2017 и 2020 годах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», во вторник, 21 сентября, в Челябинском областном суде состоялось очередное заседание по иску о признании недействительным решения законодательного собрания региона об изъятии земельного участка под строительство детского хирургического корпуса. Об этом сообщил юрист Владимир Казанцев.

Напомним, судебные тяжбы вокруг городского леса продолжаются уже больше года. Власти не оставляют намерений разместить на территории Челябинского бора новый корпус детской больницы. Специально для этого из состава ООПТ был исключен участок площадью 5 гектаров. А якобы в качестве компенсации в состав памятника природы включили урочище Монахи и прилегающую к нему территорию общей площадью более 50 гектаров.

Однако действия городских и областных властей вызвали резкие протесты экоактивистов, выступивших против стройки в городском бору. Челябинцы настаивают на строительстве цельного больничного комплекса в другом районе областного центра.

Противники строительства дошли до второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ ООПТ. Это решение парламентарии оспорили в седьмом кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске, вставшем на их сторону. Дело было направлено на повторное рассмотрение второго апелляционного суда.

Так как предыдущий запрет был отменен, постановление ЗСЧО вновь вступило в действие, и формально строительство на спорном участке оказалось разрешено. Чем и воспользовались областные власти, объявив в декабре минувшего года о наборе заявок для участия в конкурсе на разработку проекта хирургического корпуса детской областной клинической больницы. Согласно конкурсной документации, срок исполнения контракта – четвертый квартал 2021 года. Начальная (максимальная) цена контракта – 40 миллионов рублей.

При этом чиновники откровенно заявляли, что альтернативные варианты под строительство рассматривать не намерены.

Однако планы пришлось изменить: в январе второй апелляционный суд удовлетворил ходатайство экоактивиста Владимира Казанцева и приостановил решение законодательного собрания в части участка для стройки до рассмотрения спора.

В феврале нынешнего года апелляция вновь признала незаконным постановление ЗСЧО. Это решение власти вновь оспорили в Седьмом кассационном суде. И в мае на очередном судебном заседании представители заксобрания сделали «ход конем»: ходатайствовали об отмене решения апелляционного суда Челябинской области и возврате дела на рассмотрение первой инстанции в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. Суд ходатайство удовлетворил.

Вслед за отменой постановления суда первой инстанции автоматически потеряли силу и все последовавшие за ним решения, в том числе все постановления Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга о наложении обеспечительных мер.

Таким образом, постановление южноуральского парламента об изменении границ бора снова вступило в силу, и проектные работы оказалось можно возобновить.

Параллельно областные чиновники решили заручиться поддержкой в Москве и обратились в федеральное Минприроды с просьбой согласовать изменения границ бора. Но ведомство отказалось это делать, сославшись на отсутствие полномочий по регулированию деятельности особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Тогда свой шаг сделали экоактивисты, предложив южноуральцам присоединиться к иску в защиту городского бора. К началу судебного рассмотрения иск стал коллективным: к нему присоединились более 220 горожан.

Вчера, 21 сентября, должно было состояться очередное заседание. Но судья ограничился решением о привлечении к участию новых сторон: областного министерства экологии, ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» и регионального правительства.

Кроме того, судья затребовал все документы, касающиеся комплексного исследования бора, проводившегося в 2017 года, а также отчета по итогам аналогичного исследования, подготовленного сотрудниками ЧелГУ в декабря 2020 года. Напомним, экоактивисты заявляют, что содержательная часть обоих исследований практически идентична, но выводы, к которым приходят авторы, едва ли не противоположны друг другу. Ранее разобраться с этим челябинцы просили СКР. Среди прочего судья запросили технические задания по исследования 2017 и 2020 годов.

Следующее заседание должно состояться 7 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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