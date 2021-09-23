Челябинские «единороссы» испугались голосования за возврат очных публичных слушаний

Депутаты-«единороссы» сорвали заседание Центрального районного совета Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандалом закончилось первое заседание обновленного совета депутатов Центрального района Челябинска (напомним, 19 сентября прошли довыборы в районный парламент по одному из округов, в которых победила независимый кандидат Ирина Гладышева).

В конце заседания представители «Единой России» покинули зал, отказавшись голосовать по вопросу, предложенному еще одним независимым депутатом – Еленой Вахтиной.

Парламентарий в начале заседания предложила включить в повестку вопрос о публичных слушаниях по проекту строительства рядом с челябинским зоопарком многоуровневой парковки на 500 мест.

Напомним, слушания администрация Челябинска назначила на 30 сентября, причем провести их намерены в заочном режиме (ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку по COVID-19). При этом подобный проект уже обсуждался пять лет назад. Тогда из-за протестов челябинцев власти вынуждены были отказаться от его реализации. Но с началом пандемии коронавирусной инфекции чиновники нашли удобный способ протаскивать самые непопулярные решения через публичные слушания, отказавшись от их очного характера.

Согласно новому регламенту, все горожане по-прежнему вправе высказать свои возражения, но уже в письменной форме. То есть их никто не сможет услышать. Таким образом, мэрия может сохранить хотя бы внешние приличия: если раньше власти могли оказаться в ситуации, когда горожане выступили против проекта, но их возражения публично проигнорировали, то теперь, даже если кто-то и будет против, знать об этом будут лишь сами чиновники.

Они предлагают построить стоянку на 500 машин на улице Труда, 191а, напротив ЖК «Манхэттен». В пояснительной записке, подготовленной мэрией, сказано, что согласно документации по планировке территории в границах улиц Труда, Коммуны и Северо-Крымской, там должно быть 1070 парковочных мест. Но эта потребность рассчитана без учета большого количества людей, приезжающих побывать в Парке Гагарина. Поэтому и предлагается рассмотреть на указанном земельном участке многоуровневой парковки вместимостью до 500 машино-мест. Она займет участок площадью 3 тысячи 778 квадратных метров и будет четырехуровневой.

Между тем, по словам Елены Вахтиной и присоединившихся к ней другим «независимым», строительство парковки в фактических границах Челябинского бора (формально этот участок в состав ООПТ не входит, но является парковой зоной) допустить ни в коем случае нельзя. Интересно, кстати, что под строительство снова придется вырубать деревья, хотя рядом с тем же зоопарком давно уже существует залитое асфальтом пустующее поле.

Парламентарии уверены, что избежать нового взрыва противоречий между властями и горожанами могло бы возвращение публичных слушаний в очном формате. Поэтому г-жа Вахтина и предложила обратиться от имени Центрального райсовета к мэру Челябинска Наталье Котовой с инициативой о реанимации этой формы общественных обсуждений.

Как рассказала парламентарий, поначалу председатель совета Александр Вышегородцев (ЕР) даже предложил поставить этот вопрос на голосование. Но тут же поднялся крик, однопартийцы Вышегородцева начали осыпать «независимых» упреками, а потом дружно покинули зал заседания. Таким образом, голосование не состоялось, а первое за долгое время заседание Центрального райсовета в полном составе было сорвано.

Челябинск, Виктор Елисеев

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