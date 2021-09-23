В Челябинске нового депутата не допустили к работе в тех сферах, где она была бы максимально полезна

Нового депутата Центрального района Ирину Гладышеву не допустили к работе в комиссиях по ее профессиональному профилю.

Как уже сообщал «Новый День», Гладышева пошла на довыборы депутатов райсовета как самовыдвиженец и выиграла, опередив кандидата от «Справедливой России» Александра Томилова на несколько десятков голосов.

Сегодня она в первый раз присутствовала на депутатской сессии, и ей предложили выбрать, в каких комиссия она хотела бы работать. Гладышева является председателем ТСЖ, сама разрабатывала проект благоустройства своего двора в рамках программы «Формирование современной городской среды», поэтому она выразила желание работать в комиссиях по ЖКХ и благоустройству, так как разбирается в этих вопросах.

В комиссию по благоустройству ее включили, а вот в доступе к решению проблем ЖКХ отказали, сославшись на то, что комиссия переполнена. И настоятельно рекомендовали Гладышевой включиться в работу комиссии по социальной политике. Новоявленный депутат предложила альтернативный вариант – комиссию по бюджету: по профессии она финансист, и могла бы быть более полезна в этой сфере, нежели в социальной. Но большинством голосов депутаты отправили ее в «социалку».

А следом решался вопрос еще по одному депутату: он тоже попросился в комиссию по благоустройству. И тут выяснилось, что в этой комиссии и без него уже 11 человек, в комиссии по ЖКХ – 7, а по социальной политике – всего 5.

Тогда Гладышева предложила и этому депутату поручить решение социальных вопросов, раз в комиссии такой дефицит кадров. Однако депутаты – единороссы ее совету не последовали и без проблем включили в комиссию по благоустройству 12-го члена.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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