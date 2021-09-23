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Пятница, 24 сентября 2021, 00:36 мск

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Среди альпинистов, застрявших на Эльбрусе, оказались жители Урала, число жертв растет

Среди туристов, застрявших на Эльбрусе, оказались трое жителей Урала.

Как уже сообщал «Новый День», группа альпинистов пыталась покорить Эльбрус, добралась до высоты 5400 метров, но из-за резко ухудшившейся погоды вынуждена была остановиться и подать сигнал о помощи.

На место выехали спасатели. Поиски осложнены сильным ветром (до 40 метров в секунду) и низкой температурой воздуха (около – 20).

На момент публикации удалось найти семерых, трое из них погибли. Поиски остальных продолжаются.

В группе находились несколько москвичей, шесть жителей Санкт-Петербурга, по двое пермяков, екатеринбуржцев и новороссийцев, а также жители Якутска, Тольятти, Обнинска и Челябинска.

Кого конкретно из них нашли и кто погиб, пока не сообщается.

Челябинск, Павел Зварзин

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