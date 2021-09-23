Альпинист погиб на Эльбрусе

Один из обнаруженных альпинистов на Эльбрусе умер. Трое найдены живыми, – сообщает пресс-служба МЧС России.

Вечером в четверг, 23 сентября, поступило сообщение, что на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. По предварительной информации, у одного человека из группы травма ноги. На поисково-спасательные работы выдвинулись семь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

МЧС России сообщает, что работы осложняют порывы ветра до 40 метров в секунду, температура -20 градусов, пурга, видимость в зоне поиска составляет не более метра. Спасатели осуществляют поиски с 5 тысяч метров и выше в районе предположительного нахождения группы. На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один без признаков жизни.

Альпинисты зарегистрировали маршрут в МЧС России. Уточняется, что в группе 19 человек.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 23.09.21

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