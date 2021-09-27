В южноуральском лесу один браконьер застрелил другого и погиб сам

На Южном Урале один браконьер застрелил другого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла ночью 26 сентября в Ураимском охотхозяйстве (Нязепетровский район).

По информации источника в правоохранительных структурах, во время незаконной охоты один из ее участников выстрелил из ружья в своего товарища. 48-летний южноуралец от полученной раны скончался. Выстреливший в приятеля охотник также погиб. По некоторым данным, им мог оказаться 38-летний сын бывшего депутата Челябинской городской думы.

В минэкологии региона информацию о ЧП подтвердили, уточнив, что в незаконной охоте участвовали четыре человека. До трагедии мужчины успели убить одну косулю. В ходе дальнейшей стрельбы один из выстрелов попал в браконьера. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и инспекторы охотничьего надзора. Устанавливаются подробности происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

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